Vag: Konstruktivan politički dijalog ključan za razvoj Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Konstruktivan politički dijalog među svim političkim akterima ostaje ključan za budući razvoj države, poručila je novoimenovana šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Dominik Vag, u razgovoru sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem.

Ona je, kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, kazala da je Crna Gora uvijek bila snažan i pouzdan partner OEBS-a, zahvaljujući i predsjedniku države.

Kako se navodi, Vag je kazala da će misija OEBS-a nastaviti da podržava Crnu Goru na njenom putu.

“Podržavaćamo jačanje njenih demokratskih institucija i bezbjednosti“, kazala je Vag.

Ona je istakla da konstruktivan politički dijalog, unutar institucija i među svim političkim akterima, ostaje ključan za budući razvoj države.

„OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) nastaviće da podržava proces izborne reforme“, rekla je Vag.

Đukanović je naveo da je, tokom proteklih 15 godina, OEBS pružao dragocjenu i korisnu saradnju u realizaciji reformi koje su Crnu Goru vodile dalje na evropskom putu.

On je naveo da se ta saradnja realizovala kroz unapređenje izbornog sistema, vladavine prava, na planu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i ekspertize u usvajanju evropskih standarda iz oblasti ljudskih prava i sloboda.

“Dalja podrška OEBS-a biće značajna u kontekstu ostvarenja strateškog cilja Crne Gore, članstva u Evropskoj uniji (EU), čemu smo posvećeni kao apsolutnom prioritetu, posebno svjesni deficita karakterističnih za region u kojem živimo”, kazao je Đukanović.

On je naglasio da OEBS može računati na dalje posvećeno partnerstvo sa Crnom Gorom, kao odgovornom članicom NATO i kandidatom za članstvo u EU, kroz četvorogodišnji program saradnje i zajednički rad na ostvarenju strateških ciljeva.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, zajednički je ocijenjeno da prioritet dalje saradnje predstavlja unapređenje vladavine prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupucije, reforme izbornog zakonodavstva, unapređenje ljudskih prava i sloboda, i sloboda i profesionalnost medija.

