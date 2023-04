Ustavni sud da odbaci inicijative Bastijančića i CDT-a

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor predložio je Ustavnom sudu da odbaci inicijative o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o predsjedniku.

Odbor je, na sjednici kojoj nijesu prisustvovali predstavnici opozicije, jednoglasno zaključio da nema osnova za prihvatanje incijativa za ocjenu ustavnosti koje su podnijeli savjetnik predsjednika za ustavni sistem i pravna pitanja Boris Bastijančić i nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju.

Predsjednica Odbora Simonida Kordić kazala je da se izmjenama Zakona o predsjedniku obezbjeđuje poštovanje Ustava.

“Predlažemo Ustavnom sudu da odbaci inicijative”, rekla je Kordić.

Ona je ocijenila da imenovanje mandatara proističe iz većinske volje u parlamentu u trenutku kada se o tome raspravlja.

“Predsjednik nije obavio konsultacije sa predstavnicima svih partija i nije predložio mandatara”, podsjetila je Kordić.

Tako je, kako je dodala, spriječio parlament da obavlja jednu od svojih osnovnih funkcija – izbor izvršne vlasti.

Kordić je kazala da se izmjenama i dopunama utvrđuju rokovi, procedure i način na koji predsjednik imenuje mandatara.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Dragan Bojović kazao je da je Zakon o predsjedniku odgovor na neodgovorno ponašanje Mila Đukanovića.

“Bivši predsjednik je prekršio Ustav samim tim što nije predložio mandatara, iako je to propisano Ustavom, time je blokirao jednu granu izvršne vlasti”, rekao je Bojović.

On je naveo da Đukanović nema mogućnost da ne predloži mandatara.

Poslanik Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović ocijenio je da se Ustavni sud ponaša partijski i da ne rješava pitanja koja su mu nadležnost.

Poslanica Pokreta za promjene Jovanka Bogavac kazala je da je raniji Zakon o predsjedniku pravljen po mjeri Demokratske partije socijalista.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS