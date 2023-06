UNICEF: Nova vlada da garantuje bezbjednost svakom djetetu

Podgorica, (MINA) – UNICEF i više nevladinih organizacija pozvali su sve političke aktere da se, ako budu izabrani da formiraju novu vladu, obavežu na hitno povećanje broja socijalnih radnika i školskih psihologa

UNICEF i Udruženje psihologa, Udruženje Roditelji, Prosvjetna zajednica i Unija srednjoškolaca uputili su poziv kao odgovor na nedavne slučajeve vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori.

Iz UNICEF-a su kazali da se Crna Gora kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, obavezala da će svakoj djevojčici i dječaku garantovati ostvarivanje prava na život u miru i dostojanstvu, tj. na život bez nasilja.

Šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander rekao je da će ono što nova vlada učini u borbi protiv nasilja uticati na svaku djevojčicu i svakog dječaka, kao i na svakog građanina zemlje.

“Glasači imaju priliku da utiču na takve odluke dajući dječjim potrebama i pravima prioritet na izborima”, kazao je Santander.

Analiza UNICEF-a iz 2018. godine pokazala je da je crnogorskim centrima za socijalni rad potrebno još najmanje 50 dodatnih radnika koji bi trebalo da rade kao službenici zaduženi za konkretne slučajeve na terenu i obezbijede usluge podrške djeci i porodicama u riziku u njihovoj zajednici.

Izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović pozvala je sve političke aktere da se obavežu da će, ukoliko budu u poziciji odlučivanja, obezbijediti konkretne rezultate u podršci i djeci i roditeljima i to u obezbjeđivanju socijalnih usluga.

“To podrazumijeva uvođenje minimalnog paketa usluga za svako dijete i porodicu. Ove usluge treba da uključe savjetovanje, porodičnu terapiju, kao i podršku unapređenju roditeljskih kompetencija”, kazala je Mihailović.

U saopštenju se navodi da trenutno samo 73 psihologa podržava 120 hiljada djece koja pohađaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole u Crnoj Gori.

Predsjednica Upravnog odobra Udruženja psihologa, Dušica Dubljević, kazala je da se nadaju da će Crna Gora ubuduće imati dovoljan broj psihologa u školama.

“Bez obzira na broj učenika koji pohađaju određenu školu, i time kontinuirano promovisati važnost mentalnog zdravlja kao nužnog uslova kvalitetnog učenja i daljeg razvoja cjelokupne ličnosti djece i mladih”, dodala je Dubljević.

Ona ja navela da prevencija uvijek ima i dugoročne efekte, jer smanjuje buduće izdatke liječenja, sudskih postupaka, razvojnih poteškoća, porodične problematike.

Predstavnica Prosvjetne zajednice Olivera Leković pozvala je sve političke aktere da se obavežu da će u narednom periodu svim učenicima i nastavnicima vrtića, osnovnih i srednjih škola osigurati bezbjedne uslove za rad.

“Prije svega, raditi na izgradnji novih vrtića i škola, te u svakoj ustanovi obezbijediti neophodan broj stručnih saradnika, naročito dječjih psihologa, defektologa i asistenata, što će nesumnjivo doprinijeti i smanjenju vršnjačkog nasilja”, kazala je Leković.

Iz UNICEF-a su rekli da je sprečavanje nasilja dokazano najbolja strategija.

Prema njihovim riječima, da bi se spriječilo vršnjačko nasilje, djeca moraju imati odgovarajuće vještine.

Kako se dodaje, iz tog razloga, neophodno je osigurati da se program „Moje vrline i vrijednosti“ za socio-emocionalni razvoj učenika proširi na sve škole, kao dio svakodnevne nastave i učenja.

Taj program, kako se navodi, uveden je u obrazovni sistem Crne Gore 2015. godine, uz podršku UNICEF-a i Zavoda za školstvo.

“Trenutno se sprovodi u preko 100 osnovnih i srednjih škola, čime se pruža podrška da više od 20 hiljada učenika nauči da prepozna svoje i tuđe emocije, da razvije toleranciju i empatiju i da rješava probleme bez nasilja”, kaže se u saopštenju.

Predstavnica Unije poslodavaca Lana Lješković pozvala je sve političke aktere da se obavežu da svim osnovcima i srednjoškolcima pruže priliku da pohađaju program socio-emocionalnog razvoja “Moje vrline i vrijednosti”.

“Mladi koji su učestvovali u ovom programu potvrđuju njegovu djelotvornost u izgradnji kulture bez nasilja”, kazala je Lješković.

Navodi se da je istraživanje UNICEF-a iz 2018. godine pokazalo je da je dvije trećine crnogorske djece uzrasta od jedne do 14 godina iskusilo neki oblik fizičkog kažnjavanja i/ili psihičke agresije od strane odraslih članova domaćinstva tokom prethodnog mjeseca.

Iz tog razloga, uz podršku UNICEF-a, programi podrške roditeljstvu uvedeni su u skoro pola od ukupnog broja crnogorskih opština.

“Roditelji koji su pohađali program „Brižne porodice” kažu da sada lakše rješavaju probleme sa svojom djecom bez nasilne discipline, kao i da se srijeću s manje problema u ponašanju svoje djece”, kazali su iz UNICEF-a.

Voditeljka tog programa i supervizorka Darija Petović Bambur iz Udruženja Roditelji pozvala je sve političke aktere da se obavežu da će nova vlada finansirati programe podrške roditeljstvu i učiniti ih dostupnim svakom roditelju u zemlji.

„Izgradnja Crne Gore bez nasilja počinje u svakoj porodici. Država treba da podrži svakog roditelja da odgaja decu bez nasilja”, navela je Petović Bambur.

Iz UNICEF su naveli da prema posljednjem popisu, djeca do 18 godina čine skoro jednu četvrtinu stanovništva Crne Gore.

Kako se dodaje, osim što pogađa sve njih, nasilje pogađa i njihove roditelje, bake i djedove, komšije, nastavnike, socijalne radnike i druge koji rade s djecom, kao i sve građane u zemlji.

“Dakle, ono što će nova vlast učiniti kako bi izgradila Crnu Goru bez nasilja utiče na sve ljude koji žive u Crnoj Gori, na one s pravom glasa i na one bez prava glasa”, kaže se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su rekli da zbog svih tih razloga kampanja za parlamentarne izbore treba da se bavi tim pitanjem ljudskih prava, jer, kako se dodaje, ono je u samoj srži razvoja Crne Gore.

