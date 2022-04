U Crnoj Gori tri puta više gostiju nego prošle godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori, prema podacima lokalnih turističkih organizacija, trenutno boravi 33 hiljade turista što je gotovo tri puta više nego prošle godine, odnosno za trećinu više u odnosu na 2019.

Portparolka Nacionalne turističke organizacije (NTO), Nina Vukčević, kazala je da u crnogorskim hotelima odmara oko 15 hiljada turista što je dva puta više u odnosu na prethodnu godinu, dok u privatnom smještaju boravi oko 18 hiljada gostiju odnosno tri puta više u poređenju sa prošlom godinom.

„Najviše turista boravi na budvanskoj rivijeri, a gotovo sve crnogorske opštine bilježe dva do tri puta veću posjetu u odnosu na isti period prethodne godine”, rekla je Vukčević agenciji Mina-business.

Ona je, govoreći o strukturi turista, kazala da je ona raznovrsna.

„Pored domaćih gostiju koji u velikom broju provode praznike širom Crne Gore, u našoj zemlji trenutno odmaraju i turisti iz regiona, Francuske, Velike Britanije, Švedske, Finske, Holandije, Njemačke, Mađarske i Turske, a takođe primjetan je i značajan dolazak crnogorske dijaspore koja tradicionalno praznične dane provodi u Crnoj Gori”, navela je Vukčević.

Prema njenim riječima, prvih dana maja očekuje se i uplovljavanje nekoliko kruzera u Luku Kotor, a gosti koji će posjetiti našu zemlju, posredstvom kruzera, u najvećem broju su iz Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.

Vukčević je, govoreći o očekivanjima za kompletnu turističku sezonu, prema najavama ugostitelja, kazala da ih, pored uspješne promocije Crne Gore na emitivnim tržištima i otvaranju ka nekim novim tržištima, ohrabruje u pogledu uspješnosti predstojeće sezone i dobar buking koji Crna Gora bilježi u ovom trenutku.

„Prema informacijama turističke privrede u narednom periodu očekujemo organizovane grupe turista iz Izraela, Poljske, Velike Britanije, Luksemburga, Mađarske i Francuske. Takođe, ove sezone biće aktuelno tržište Skandinavije i Kazahstana sa kojima imamo izuzetno dobru avio povezanost”, rekla je Vukčević.

Ona je kazala da je novina da su od ove godine, prvi put, direktnim letovima nacionalne avio kompanije povezani sa Češkom što će sasvim sigurno doprinijeti boljoj posjeti sa tog tržišta.

„Prema informacijama hotelijera, pored tržišta Poljske, primijećeno je veće interesovanje i iz ostalih baltičkih zemalja kao što su Letonija, Litvanija i Estonija, a sasvim je izvjesno da će Crna Gora i ove godine biti destinacija za odmor turistima iz Turske i Njemačke”, saopštila je Vukčević.

Ona je rekla da imamo i pozitivne trendove kada je u pitanju kruzing sezona, imajući u vidu da se, prema podacima Lučke kapetanije Kotor, očekuje dolazak više od 250 kruzera.

„Tradicionalno, očekujemo značajan broj dolazaka sa tržišta regiona, na prvom mjestu iz Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH), a dobre najave imamo i iz ostalih susjednih zemalja kao što su Albanija, Kosovo i Slovenija”, dodala je Vukčević.

NTO u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama naredne sedmice počinje realizaciju roadshow kampanje u svim većim gradovima regiona, a krajem maja nas očekuje i učešće na jednom od najznačajnijih evropskih sajmova kogresne industrije IMEX u Frankfurtu.

„Pored toga, u narednom periodu ugostićemo medije, influnsere i turoperatore iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Skandinavije, Izraela, Luskemburga, Slovenije i Srbije koji će imati priliku da se neposredno upoznaju sa aktuelnom ponudom destinacije”, zaključila je Vukčević.

