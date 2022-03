U Beranama do devet sati glasalo 27,14 odsto građana

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Beranama do 12 sati glasalo je 27,14 odsto građana.

Članica Opštine izborne komisije Jadranka Tmušić kazala je agenciji MINA da nije bilo prigovora i da izborni proces protiče u najbolje redu.

Na izborima u Beranama učestvovaće osam izbornih lista.

U izbornoj trci su koalicija Za budućnost Berana, Demokrate, Socijalistička narodna partija, Ujedinjena Crna Gora, Berane sad, Berane ima alternativu, Da za Berane i Crnu Goru i Prava Crna Gora.

Glasačko pravo u Beranama ima 23.535 birača, koji će glasati na 56 biračkih mjesta.

