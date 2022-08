Tražiće da se nastavnicima poveća plata za 45 odsto

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete tražiće od nadležnih da se nastavnicima poveća plata za oko 45 odsto, rekao je predsjednik tog Sindikata Radomir Božović, dodajući da očekuju sastanak do kraja naredne sedmice.

Iz Sindikata su odlučili da traže to povećanje na sjednici na kojoj se vijećalo o izmjenama Granskog kolektivnog ugovora, u sklopu kog su predloženi uvećani koeficijenti.

Kako saznaje Pobjeda, ostalo je da se dogovore oko određenih detalja i da potom taj dokument pošalju Ministarstvu prosvjete u ponedjeljak ili utorak.

Božović je tom dnevnom listu kazao da su ranija povećanja dijelili na način da nešto dobiju u jednoj, a ostatak u drugoj godini.

“Ima prostora za razgovor. Nijesmo isključivi. Vidjećemo kako će sve da se odvija”, kazao je Božović.

Nakon što se usvoji izmijenjeni Granski kolektivni ugovor, očekuje se da nastavnici od januara primaju uvećanu platu.

U sklopu tog dokumenta traže i da se obezbijedi plaćeni prevoz za nastavnike, da isplata jubilarnih nagrada bude obaveza, a predlaže se i uvećani broj zaposlenih pedagoga, psihologa, sekretara i računovođa.

