Traže izmjene Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Demokratskog fronta (DF) stavio je u proceduru izmjene i dopune Zakona o predsjedniku kojima se, između ostalog, propisuje da ukoliko predsjednik države ne predloži mandatara za sastav vlade, mandatarom će se smatrati kandidat koji ima jasnu podršku većine poslanika.

Jedan od lidera DF-a Andrija Mandić kazao je da su predložili hitan postupak zato što predsjednik države Milo Đukanović nije dodijelio mandat za sastav vlade, čime je, prema riječima Mandića, u opasnost doveo ustavni poredak države.

“Osnovni razlog za donošenje zakona je zaštita ustavnog poretka i otklanjanje štetnih posljedica zbog činjenice da nije predložen mandatar”, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, dali su dobar zakonski predlog u pokušaju da spriječe „one koji bi da uzurpiraju vlast koja im ne pripada”.

“Ukoliko predsjednik ne izvrši dužnost podom postupka utvrđivanja mandatara, mandatarom će se smatrati kandidat onaj koji ima jasnu podršku većine od ukupnog broja poslanika, koja se utvrđuje potpisima u formi peticije”, precizirao je Mandić.

Kako je pojasnio, peticija mora biti dostavljena službi predsjednika najkasnije sedam dana od dana propuštanja dužnosti predsjednika

“Propuštanje te dužnosti je razlog za njegovo razrješenje”, dodao je Mandić.

On je naveo da očekuje da predlog 20 poslanika DF-a dobije potpunu podršku parlamentarne većine od 30. avgusta.

“Vjerujemo da će biti usvojen sa najmanje 41 glasom” kazao je Mandić.

Jedan od lidera DF-a Milan Knežević rekao je da su da su izmjene zakona predložili kako bi predsjednika “vratili u ustavne okvire i poštovanje zakona”.

“Čitav proces od pada vlade do predlaganja mandatara je normiran, da niko ne može da bude iznad Ustava i zakona”, kazao je Knežević.

Prema njegovim riječima, Đukanović ignoriše da 41 poslanik traži i želi da Miodrag Lekić bude predložen za mandatara.

„To je jedini ustavni zakonodavan put da Crna Gora dobije premijera. Očekujemo podršku većine od 30. avgusta, da se zakon u najkraćem roku nađe u plenumu“, dodao je Knežević.

Poslanik DF-a Branko Radulović kazao je da je ponosan na predlog jer su ga, kako je naveo, radili iz DF-a, ali i domaći i inostrani eksperti.

„On je u skladu sa svakom pravnom normom i demokratskom tekovinom EU“, rekao je Radulović.

