Suđenje Medenici počinje 4. maja

Podgorica, (MINA) – Suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, njenom sin Milošu i ostalim okrivljenima, počeće 4. maja u Višem sudu u Podgorici.

Savjetnica za odnose za javnošću Višeg suda, Marija Raković, kazala je agenciji MINA da je početak suđenja zakazan za osam sati.

Vanraspravno vijeće Višeg suda potvrdilo je 15. februara optužnicu protiv Miloša i Vesne Medenice, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića i Milice Vlahović Milosavljević, koju je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo 17. oktobra prošle godine.

Optužnicom su obuhvaćeni i Marko Vučinić, Milorad Medenica, Luka Bakoč, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, Goran Jovanović i „Kopad Company“ Nikšić.

Optužnica je podignuta za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

SDT je podiglo optužnicu i za krivična djela omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS