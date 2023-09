Stoltenberg: Ukrajina napreduje u protivofanzivi

Brisel, (MINA) – Ukrajinske snage probile su rusku obranu i napreduju u protivofanzivi protiv moskovskih trupa, rekao je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

Kako prenosi AFP, Stoltenberg je poslanicima u Evropskom parlamentu kazao da Ukrajinci postepeno osvajaju teritorije što, kako je rekao, pokazuje koliko je važno da saveznici nastave sa podrškom toj državi.

“Ovo je teška borba, ali oni su uspjeli da probiju odbrambene linije ruskih snaga i kreću se naprijed”, naveo je Stoltenberg.

Ukrajina tvrdi da je probila rusku prvu liniju odbrane, ali priznaje i da je višemjesečna ofanziva prema jugu bila sporija nego što se očekivalo i da je donijela velike žrtve njenim snagama.

