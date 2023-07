Stoltenberg: Ukrajina bliže NATO-u nego ikada ranije

Viljnus (MINA) – Ukrajina je bliže NATO-u nego ikada ranije, ocijeni je generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg i poručio da će nastaviti da podržavaju Ukrajinu dokle god je potrebno.

Stoltenberg je na konferenciji za novinare kazao da je ruski predsjednik Vladimir Putin, kada je napao Ukrajinu prošle godine, potcijenio hrabrost ukrajinskog naroda i snagu i odlučnost ukrajinskog političkog rukovodstva.

“Takođe je potcijenio jedinstvo i snagu NATO alijanse. NATO će nastaviti da stoji uz vas koliko god bude potrebno”, poručio je Stoltenberg.

On je rekao da su NATO saveznici tokom prošle godine obezbijedili desetine milijardi USD podrške, a sada su dogovorili trodjelni paket koji Ukrajinu približava Alijansi.

“Naš novi višegodišnji program pomoći Ukrajini pomoći će vam da pređete iz sovjetske ere na opremu i standarde NATO-a, i učiniće ukrajinske snage potpuno interoperabilnim sa NATO”, rekao je Stoltenberg.

On je, govoreći o novoformiranom Savjetu NATO-Ukrajina, kazao da je to forum gdje će se Ukrajina i NATO saveznici sastati kao ravnopravni, održati konsultacije i zajednički donositi odluke.

“Ukrajina je sada bliža NATO-u nego ikada ranije. Saveznici su ponovo potvrdili da će Ukrajina postati članica Alijanse i složili se da uklone uslov za Akcioni plan za članstvo”, rekao je Stoltenberg.

To će, kako je kazao, promijeniti put članstva Ukrajine iz procesa u dva koraka, u proces u jednom koraku.

“I uputićemo poziv Ukrajini da pristupi NATO-u kada se saveznici slože da uslovi budu ispunjeni”, istakao je Stoltenberg.

Prema njegovim riječima, to je snažna, ujedinjena poruka saveznika na putu ka članstvu Ukrajine u NATO-u.

“Moramo osigurati da, kada se ovaj rat završi, postoje kredibilni dogovori za bezbjednost Ukrajine. Da se istorija ne ponovi”, poručio je Stoltenberg.

On je pozdravio to što će se, kako je rekao, mnogi saveznici danas obavezati na pružanje dugoročne bezbjednosne pomoći Ukrajini.

Stoltenberg je kazao da će to pomoći da se odvrati svaka buduća agresija Rusije nakon završetka rata.

“Odluke donijete ovdje u Viljnusu označavaju početak novog poglavlja u odnosima između NATO-a i Ukrajine. Danas se sastajemo kao jednaki, radujem se danu kada ćemo se sresti kao saveznici”, poručio je Stoltenberg.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS