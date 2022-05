Stoltenberg: Formiranje nove Vlade dobra vijest

Podgorica, (MINA) – Formiranje nove Vlade Crne Gore i odlučnost u ispunjavanju svih obaveza iz euroatlantske agende predstavljaju dobre vijesti, kazao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

Stoltenberg, je tokom telefonskog razgovora sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem, iskazao visoke ocjene za liderstvo i nastojanje da učini sve da Crnu Goru zadrži na euroatlantskom kursu.

“On je dobrim vijestima ocijenio poruku Đukanovića o formiranju nove Vlade u Crnoj Gori i odlučnosti u ispunjavanju svih obaveza iz euroatlantske agende”, kaže se u saopštenju iz Đukanovićevog kabineta.

Kako se dodaje, Stoltenberg je potencirao konstruktivnu ulogu Crne Gore u Alijansi i regionu, kao i doprinos NATO operacijama, posebno vojnika koji su u Letoniji.

On je zahvalio je za usvojene odluke o investicionom planu za odbranu do 2024, ocjenjujući da je to izuzetno važno, posebno u svijetlu agresije na Ukrajinu.

Stoltenberg je podsjetio da je zadatak NATO-a da podrži Ukrajinu, istovremeno igrajući konstruktivnu ulogu.

Đukanović je, kako se navodi, potvrdio novu atmosferu u Crnoj Gori.

Tome, kako je ocijenio, svjedoče konsenzualne odluke na nedavno održanom Savjetu za odbranu i bezbjednost, koje se tiču ispunjavanja obaveza iz članstva u odnosu na ukrajinsku krizu, uz opravdano očekivanje da će Crna Gora pokazati punu odgovornost prema Savezu kojem pripada u svim aspektima.

Đukanović i Stoltenberg su se saglasili da je jako važno da NATO podrži i pojača saradnju sa zemljama koje nijesu članice, Gruzijom, Moldavijom i Bosnom i Hercegovinom, i da je jednako tako važno u aktuelnim uslovima podržati i potvrditi politiku otvorenih vrata NATO-a.

“Uz obostrano zadovoljstvo podnošenjem aplikacije za članstvo Finske i Švedske, Đukanović je ponovio podršku Crne Gore i izrazio nadu da će Crna Gora biti među prvim zemljama koje će ratifikovati sporazum o pridruživanju”, kazali su iz Đukanovićevog kabineta.

