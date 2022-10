Spajić: Zahvaljujući Evropi sad, DPS izgubio izbore u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) je, zahvaljujući Evropi sad, izgubila izbore u Crnoj Gori, kazao je jedan od lidera tog političkog pokreta Milojko Spajić.

“Nijesu uspjeli da ubijede građane da je 220 EUR veće od 450 EUR. Moj saborac, Jakov Milatović, novi je gradonačelnik Podgorice”, kazao je Spajić na konferenciji za novinare.

Nosilac liste pokreta Evropa sad u Glavnom gradu Jakov Milatović rekao je da je Podgorica od večeras slobodan grad.

On je građanima zahvalio na tome što su, kako je naveo, prepoznali rezultate i program koji im je taj pokret prezentovao.

“Vjerujem da ćemo se sa našim koalicionim partnerima brzo dogovoriti o novoj vlasti u Podgorici kako bismo, bez DPS-a, počeli da rješavamo probleme Podgorice i kako bismo što prije od nje napravili bolje i pravednije mjesto za život”, kazao je Milatović.

On je poručio da je najvažnije da se “zasuku rukavi” i da se krene u rad za dobrobit svih građana Podgorice.

