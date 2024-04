Spajić pozdravlja hapšenja Katnića i Lazovića

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić pozdravio akciju u kojoj su rano jutros uhapšeni bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović.

Specijalno policijsko odjeljenje (SPO), po nalogu, Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo je jutros Katnića i Lazovića, zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

Spajić je u objavi na društvenoj mreži “X” pozdravio kontinuiranu borbu SDT-a protiv svakog vida kriminala i korupcije.

“Ove akcije dokazuju stepen infiltracije organizovanog kriminala u institucije sistema, koje su stvorene za vrijeme bivših vlasti. Zato je jako važno da aktuelna Vlada kroz stvaranje zakonskih i praktičnih uslova pravi jasan diskontinuitet od nekadašnje prakse i suštinski napravi našu zemlju evropskom” poručio je Spajić.

On je istakao da svaka grana vlasti mora da radi svoj posao sa motivom da se kroz efikasnu saradnju dolazi do zajedničkog cilja.

“Za profesionalan i jako odgovoran posao tužilaštva, Vlada i uprave će nastaviti da obezbijeđuju adekvatne uslove i podršku, kako bi se vladavina prava primjenjivala efikasno i u punoj mjeri” zaključio je Spajić.

