Skupština usvojila protokole o pristupanju Švedske i Finske NATO-u

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore usvojila je večeras protokole o pristupanju Švedske i Finske NATO-u.

Pedlozi zakona o potvrđivanju protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Švedske i Finske usvojeni su sa 57 glasova poslanika.

Vlada je te predloge zakona usvojila na sjednici 18. jula.

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić, ocijenio je da je članstvo Švedske i Finske u NATO-u velika dobrobit za ukupnu sigurnost, ali i našeg regiona.

Protokol o pristupanju Švedske i Finske Sjevernoatlanskoj alijansi do sada su ratifikovale Kanada, Danska, Island, Norveška, Velika Britanija, Estonija, Albanija, Poljska, Njemačka, Luksemburg, Holandija, Bugarska, Letonija, Slovačka i Hrvatska.

Za ulazak u Alijansu potrebno je da svih 30 članica da zeleno svjetlo.

Skupština je usvojila i Predlog izmjena Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Taj predlog, koji su podnijeli poslanici Socijaldemokrata (SD), usvojen je sa 72 glasa.

Poslanik SD-a Damir Šehović rekao je da je cilj Predloga zakona da naknade za korisnike programa stručnog osposobljavanja budu povećane sa 266 EUR na 450 EUR.

Prema njegovim riječima, suština Predloga zakona je uklanjanje više nego očigledne nepravde i diskriminacije prema svršenim visokoškolcima koji su učesnici programa stručnog osposobljavanja.

„Argumenata ima dosta, u međuvremenu su povećani troškovi života, imamo cjenovnu nestabilnost, negativne refleksije kovid 19 i krize koja je izazvana agresijom Rusije na Ukrajinu“, naveo je Šehović.

Poslanik Građaskog pokreta URA, Miloš Konatar, koji je povukao amandman na taj zakon, čestitao je korisnicima te naknade.

Poslanici su jednoglasno usvojili i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Skupština je usvojila Predlog odluke o izmjeni Odluke o upućivanju pripadnika VCG u sastav snaga Sjevernoatlantskog saveza za brzo reagovanje (NATO Response Force – NFR).

Za tu odluku glasala su 53 poslanika, 15 je bilo protiv, a četiri uzdržana usvojen.

Poslanici su takođe usvojili Predlog odluke o upućivanju pripadnika VCG u sastav NATO u svrhu odgovora na krize.

Potpredsjednik Vlade i ministar odbrane, Raško Konjević, kazao je danas u Skupštini da broj pripadnika VCG koji mogu biti upućeni u sastav NATO snaga u svrhu odgovora na krize trebalo bi da bude povećan sa planiranih do 20, na do 60.

Za tu odluku glasala su 52 poslanika, 15 je bilo protiv, a četiri uzdržana.

Skupština je usvojila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, a za taj zakon glasao je 71 poslanik.

Na sjednici je, između ostalog, usvojen i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja.

Poslanici Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i Bošnjačke stranke Suljo Mustafić biće novi članovi skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu.

Za člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu izabran je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

Poslanica DF-a Maja Vukićević razriješena je sa mjesta članice Odbora za evropske integracije, a za članove tog tijela izabrani su poslanik tog političkog saveza Milun Zogović i Socijalističke narodne partije (SNP) Milosava Paunović.

Za članove odbora za ekonomiju, finansije i budžet izabrani su poslanici Socijaldemokratske partije Adnan Striković i SNP-a Bogdan Božović.

Poslanik DF-a Janko Milatović novi je član Odbora za ljudska prava i slobode.

