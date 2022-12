Skupština sjutra o sudijama Ustavnog suda i izmjenama Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta trebalo bi sjutra da glasaju o izboru sudija Ustavnog suda i izmjenama Zakona o predsjedniku.

Glasanje za sudije Ustavnog suda bilo je predviđeno za 28. novembar, ali je Kolegijum Skupštine prihvatio predlog Demokratske partije socijalista (DPS) da se ono odgodi.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je, nakon sjednice Kolegijuma, da je time data šansa dijalogu, kako bi se postigao dogovor oko izbora sudija i eventualnog kompletiranja Ustavnog suda.

Predstavnici poslaničkih klubova danas će nastaviti razgovore o izboru sudija Ustavnog suda, koje je inicirao DPS.

Šef poslaničkog kluba DPS-a Danijel Živković ranije je rekao da dogovorom treba stvoriti preduslove za rješavanje institucionalne krize u kojoj se Crna Gora nalazi.

DPS je izbor jednog sudije Ustavnog suda uslovio utvrđivanjem datuma prijevremenih parlamentarnih izbora i odustajanjem od usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku koje se odnose na proceduru izbora mandatara za sastav Vlade.

Izmjenama tog zakona, koje su predložili poslanici Demokratskog fronta (DF), već su jednom usvojene u Skupštini, ali je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio taj akt parlamentu na ponovno odlučivanje.

Venecijanska komisija je u međuvremenu preporučila da Skupština ne usvaja izmjene i dopune Zakona o predsjedniku.

Ustavni odbor za sudije je predložio Snežanu Armenko, Iliju Vukčevića, Jadranku Novaković i Jelenu Ružičić, a za njihov izbor potrebna je tropetinska podrška, odnosno 49 glasova poslanika.

U prvom krugu nijedan od četiri kandidata nije dobio potrebnu dvotrećinsku podršku u parlamentu.

Ustavni sud, od ukupno sedam, trenutno ima troje sudija i nema kvoruma za donošenje odluka.

(kraj) nim

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS