Podgorica, (MINA) – Pregovori o formiranju nove vlade na osnovu izborne volje građana od 30. avgusta 2020. godine mogu početi već sjutra, saopštilo je Predsjedništvo Demokratske Crne Gore.

U parlamentu je večaras glasovima poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Demokrata, Liberalne partije, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata, Demokratske unije Albanaca, Bošnjačke stranke, Prave i Ujedinjene Crne Gore, izglasano nepovjerenje Vladi premijera Dritana Abazovića.

Iz Demokrata su saopštili da kompletan sastav Predsjedništva te stranke jednoglasno i snažno podržava odluku njihovog Kluba poslanika da glasa za nepovjerenje Vladi.

“Predsjedništvo Demokrata ostavilo je mogućnost predsjedniku Vlade da do trenutka glasanja dostavi usaglašenu pisanu strukturu Vlade sa potpisima 32 poslanika ili podnese ostavku”, navodi se u saopštenju.

Iz Demokrata su kazali da se, kako to nije učinjeno, akt Kluba poslanika smatra jedinim mogućim da zaustavi dalji sunovrat države sa Vladom DPS-a nastalom izdajom izborne volje građana Crne Gore, jer bi sve drugo značilo ulazak u zonu političkog blefiranja i varanja gdje Demokratama nikada nije bilo mjesto.

“Predsjedništvo Demokrata ocjenjuje da već sjutra mogu početi pregovori o formiranju nove Vlade na osnovu izborne volje građana od 30. avgusta 2020. godine. Za razliku od njih, Demokrate neće ulaziti u DPS-URA-SNP kombinatorike”, zaključuje se u saopštenju.

