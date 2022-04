Šehović: SD nije spreman da zbog funkcija proda dostojanstvo države

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) će se, prilikom glasanja u parlamentu, jasno usprotiviti konceptu koji podrazumijeva punu kontrolu Socijalističke narodne partije (SNP) nad Vladom i Skupštinom, poručio je lider SD-a Damir šehović, dodajući da vjeruje da se neće ostati pri takvom konceptu.

Šehović je kazao da SD ne želi da bude dio ovako zamišljene vlasti, koju SNP ucjenjuje i u Vladi i u Parlamentu.

“A koja je, povrh toga, pokušala da nam svjesnu kapitulaciju pred partijom sa krajnje problematičnim sistemom vrijednosti nadomjesti pozicijama po dubini i širini, koje smo naravno odbili”, kazao je Šehović u intervjuu agenciji MINA.

On je rekao da je neozbiljno da neko uopšte misli da SD može “kupiti”, i to upravo onim metodama za koje su tako dugo optuživali, između ostalog i SD.

Šehović je istakao da su odluku da ne podrže ovako koncipiranu izvršnu i zakonodavnu vlast, donijeli jednoglasno na Predsjedništvu.

On je poručio da SD neće biti partija “dizača ruku”, i da mu je drago mi je da su i imali priliku da to i formalno potvrdimo.

“Ne pristajemo da, trgujući funkcijama, trgujemo državnim interesima, što ćemo jasnim protivljenjem ovako zamišljenom konceptu koji podrazumijeva punu kontrolu Jokovića nad Vladom i Skupštinom, i formalno demonstrirati na glasanju, ako se ostane pri ovakvom konceptu. A vjerujemo da neće”, rekao je Šehović.

Na pitanje koji su resori i funkcije nuđeni SD u pregovorima, Šehović je odgovorio da je bilo razgovora kako o pojedinim ministarstvima, tako i o nekim od ključnih državnih preduzeća, poziciji u Skupštini.

On je dodao da to nije toliko ni važno, jer su “ponudu” odbili iz principijelnih razloga.

“Ne postoji način da poklonite mandat za sastav vlade najvjernijim sljedbenicima (Slobodana) Miloševića, dajući im pored Vlade i Skupštinu u ruke, paralelno držeći građanske državotvorne partije za perčin dodjeljujući im ulogu ikebane u čitavom procesu, a da bilo čime kupite SD-ovo okretanje glave od toga”, rekao je Šehović.

Prema njegovim riječima, da je SD htio da trguje, prihvatio bi Elektroprivredu, Crnogorski elektrodistributivni sistem i ostala funkcionerska mjesta “po dubini” i ćutao.

Šehović je rekao da su pregovori oko manjinske vlade, “zbog nedosljednosti i šibicarsko-piljarske logike” koja je, kako je dodao, nažalost bila dominantna u čitavom procesu, za SD stvar principa.

“Ne bismo mogli da se pogledamo u ogledalo kad bismo se pravili da podržavamo izvjesni “plan pomirenja” Crne Gore, koji puca pa gotovo isključivo po grbači Crnogoraca”, rekao je on.

Na pitanje zbog čega SD smatra da je loše da predstavnici SNP-a budu u vlasti, Šehović je rekao da SD nema ništa protiv učešća SNP-a u vlasti, niti protiv bilo koje druge partije koja zastupa interese Srba u Crnoj Gori, ali nikad nijesu i niti će pristati da u crnogorskoj Vladi budu zastupnici interesa tzv. srpskog sveta, odnosno Velike Srbije, i da pritom oni imaju dominantnu ulogu u njoj.

On je rekao da poklanjanje partiji koja je na svakoj istorijskoj raskrsnici u proteklih nekoliko decenija donosila pogrešne odluke i koja se protivi članstvu u NATO-u, šest kapitalno važnih resora nije “učešće” već klasična kapitulacija na koju SD ne pristaje.

Šehović je rekao da je SNP partija “koju je Zdravkova vlada na sve načine ponižavala”.

“A koja nije skupila makar malo hrabrosti da digne ruku za pad te Vlade, pa možete misliti kako će hrabro voditi pola države”, rekao je on.

Šehović je rekao da je SNP partija koja ni do dan danas nije skupila hrabrost da prizna genocid u Srebrenici.

“Dok je za komitske skupove rekla, citiram: “Nema među komitama ni “c” od Crnogoraca, nema zere čojstva i junaštva”, kazao je on.

Šehović je dodao da se oni koji su bili na Belvederu, i bilo koji dobronamjerni građanin kome je ova država na srcu, ne mogu “miriti” sa tim vrijednosnim okvirom.

“Radije ćemo se boriti za pomirenje uz građane. A ako treba i iz opozicionih klupa. Ali uz punu svijest o jednoj velikoj istini: Crna Gora treba da se miri, ali samo i isključivo oko vrijednosti koje jačaju, a ne onih koje slabe njenu državnost”, kazao je Šehović.

Šehović je na pitanje da li vjeruje da će nova Vlada biti vlada diskontinuiteta u odnosu na kabinet Zdravka Krivokapića, odgovorio da SD sigurno nije rušio Vladu Zdravka Krivokapića “da bismo dobili vladu Vladimira Jokovića”, u kojoj, kako je dodao, ima više pro-ruskih kadrova nego u odlazećoj.

“Rušili smo klerikalnu vlast, a nudi nam se ona u kojoj je prioritet svih prioriteta Temeljni ugovor sa crkvom Srbije. Bunili smo se protiv blokade evropskog puta, a sad nas u Evropu vodi subjekt koji Vladu gradi na izjavi da je najvjerniji sljedbenik politike Momira Bulatovića”, rekao je Šehović.

On je naveo da su sazivali sjednice zbog katastrofalne bezbjednosne situacije, a sada pristup ključnim bezbjednosnim podacima ima pro-ruski anti-NATO subjekt.

“Imali smo satiranje prosvjete, koju smo sada dali partiji ideološke profilacije potpuno jednake Bratićevoj”, kazao je Šehović.

Prema njegovim riječima, kada se uzme u obzir da će SNP uz Građanski pokret URA, sa tolikim brojem mjesta moći da preglasava ostale članove Vlade i sprovodi svoj paralelni plan – Temeljni ugovor i Otvoreni Balkan, jasno je da se govori samo o produžetku dosadašnje agonije.

“Uz jedno veliko pitanje: čemu sve to, ako opet nemate broj 49 u Parlamentu, jer nakon odbijanja SD-a da učestvuje u svemu ovome, koncept 49 više ne postoji, a upravo to je bio razlog za ulazak u priču o manjinskoj vladi”, dodao je Šehović.

Šehović je ponovio da je kao prvobitni cilj formiranja vlade proklamovan čudesni broj 49, a da se sada ispostavilo da tu kvalifkovanu većinu mandatar ne može da obezbijedi.

“Ali se uprkos tome insistira na konceptu koji podrazumijeva apsolutnu dominaciju srpsko-ruskog elementa u liku SNP-a u Parlamentu i Vladi”, dodao je on.

Šehović smatra da ako se u međuvremenu nešto ne promijeni, slobodno se može kazati da će Aleksandar Vučić nakon pobjede na izborima u Srbiji formirati dvije vlade – u Srbiji i u Crnoj Gori.

“A o uzrocima toga možemo nagađati, no nažalost, rezultat će ostati isti. Svi koji se pomire sa time se igraju sa vitalnim interesima ove države. SD sigurno neće. A vjerujem ni većinska intelektualna državotvorna javnost”, kazao je Šehović.

Odgovarajući na pitanje kako vidi poziciju SD-a u budućnosti na političkoj sceni, Šehović je rekao da se svako ko se bavi politikom to čini da bi, u krajnjem, došao na vlast, i dobio priliku da sprovodi svoj program.

“Samo što je pitanje do koje granice ste spremni da idete da biste došli do cilja. SD nije spreman da kupuje funkcije, koje se plaćaju dostojanstvom države i partije”, kazao je on.

Šehović je poručio da SD crvenu liniju koja znači trgovina državnim interesima neće preći.

“Mi najoštrijim protivljenjem ovakvoj Jokovićevoj vlasti i posljedično dobrovoljnim ostankom u opoziciji, svjesno pravimo korak unazad u smislu nezauzimanja funkcija, da bi Crna Gora iskoračila dva naprijed. I vjerujte da ne možemo biti ponosniji na taj hrabar izbor, koji će, siguran sam, znati da se cijeni”, zaključio je Šehović.

