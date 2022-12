Šehović: Nasrtaji na građanski i evropski karakter države

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se suočava sa najvećom političkom i institucionalnom krizom u novijoj istoriji i sa brutalnim nasrtajima na njen građanski, sekularni i antifašistički karakter, ocijenio je predjednik Socijaldemokrata Damir Šehović.

On je kazao da su to to vrijednosti čije suštinske važnosti za društvo je posebno svjesna brojna crnogorska dijaspora, koja je zato uvijek glasno stajala u njihovu zaštitu.

“Zbog toga je nova “oslobodilačka” vlast već u prvim mjesecima svog mandata pokušala da je disciplinuje i ponizi uskraćivanjem davno stečenih prava, u čemu zbog snažnog političkog otpora na koji je naišla srećom nije uspjela”, poručio je Šehović.

On je, kako je saopšteno iz SD-a, govorio na javnoj tribini koja je, u organizaciji nekoliko udruženja koja okupljaju dijasporu, održana u Njujorku.

Šehović je kazao da nema nikakvu dilemu da će se građanska Crna Gora, zajedno sa dijasporom, odbraniti od naleta političkog primitivizma i srednjovjekovnog sistema vrijednosti koji joj se dvije i po godine pokušava po svaku cijenu nametnuti.

“Pobjeđivali smo mi zajedno i veće i opasnije političke protivnike od ovih, pa ne sumnjam da će na kraju tako biti i ovog puta”, zaključio je Šehović.

Predsjednik plavske Opštine Nihad Canović je kazao da se, uprkos poteškoćama sa kojima se suočila u zadnje dvije godine, predano radi na kontinuiranom unaorjeđenju uslova života u tom gradu.

“Vjerujem da udruženim snagama, iskrenim i partnerskim odnosom sa plavsko-gusinjskim udruženjima i brojnim istaknutim pojedincima, možemo realizovati brojne aktivnosti od zajedničkog interesa”, saopštio je Canović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS