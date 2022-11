SDP će podnijeti krivičnu prijavu protiv Đurović

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) podnijeće Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednice parlamenta Danijele Đurović, jer je inicijativu za razrješenje bivših ministara vanjskih poslova i odbrane, Ranka Krivokapića i Raška Konjevića, stavila na dnevni red iako je Vladi izglasano nepovjerenje.

To je na konferenciji za novinare najavila poslanica SDP-a Draginja Vuksanović Stanković.

Ona je ocijenila da je Đurović inicijativu za razrješenje Krivokapića i Konjevića stavila na dnevni red sjednice parlamenta suprotno Ustavu i Poslovniku Skupštine.

Vuksanović Stanković je navela da je Ustavom propisano da Vladi prestaje mandat kad izgubi povjerenje, i da je propisano da Vlada kojoj je prestao mandat nastavlja rad do izbora nove.

“Poslovnikom Skupštine propisano je da za promjene u sastavu vlade u toku njenog mandata, a ovoj Vladi je prestao mandat, premijer dostavlja predloge Skupštini u pisanoj formi“, kazala je Vuksanović Stanković.

Prema njenim riječima, to znači da premijer Dritan Abazović nije imao pravo da podnese tu inicijativu.

„A kad je već podnio, predsjednica Skupštine, u skladu sa Ustavom i Poslovnikom, nije smjela to da stavi na glasanje“, navela je Vuksanović Stanković.

Ona je dodala da je jasna norma da je promjene u sastavu vlade moguće vršiti jedino u roku trajanja mandata vlade.

„Sve navedeno predočeno je i predsjednici Skupštine, ukazano joj je na norme koje bi kršila“, rekla je Vuksanović.

Međutim, kako je navela, Đurović je izričito rekla da ostaje pri svom stavu.

“Đurović je prekršila Ustav i Poslovnik Skupštine da svom političkom subjektu i Abazoviću obezbijedi korist i nanese štetu Konjeviću i Krivokapiću, čime je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika“, rekla je Vuksanović Stanković.

Poslanik SDP-a Adnan Striković kazao je da u toj partiji smatraju da je potrebno podnijeti krivičnu prijavu i protiv onih koji su pisali izmjene Zakona o predsjedniku Crne Gore.

Prema njegovim riječima, političku odgovornost jednako snose i oni koji su glasali za takav zakon.

Striković je naveo da se boje da su institucije u tolikoj mjeri urušene, da je institucionalna borba deplasirana.

„Mislim da je vrijeme da se razmisli i o drugim načinima borbe, što podrazumijeva sva demokratska sredstva, koja su i vaninstitucionalna“, rekao je Striković.

