SD i URA razgovarali o programu buduće vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović i poslanik te stranke Boris Mugoša razgovarali su danas sa predstavnicima Građanskog pokreta URA Milošem Kontarom i Miletom Radovanićem o programu buduće vlade, kao i o njenoj eventualnoj strukturi.

“Naši predstavnici su iskoristili priliku da još jednom ponove političke i programske uslove SD-a za eventualnu podršku i participaciju u manjinskoj vladi”, navodi se u objavi SD-a na Tviteru /Twitter.

Iz te stranke su rekli da je sastanak jedan u nizu održanih sa ciljem izlaska iz aktuelne društveno-političke krize u kojoj se Crna Gora nalazi.

