Samardžić povukao kandidaturu za sudiju Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Saša Samardžić povukao je kandidaturu za sudiju Ustavnog suda Crne Gore, saopšteno je danas iz parlamenta.

Konsultativno saslušanje Samardžića trebalo je da bude obavljeno sjutra, na sjednici Ustavnog odbora.

Ustavni odbor je ranije saslušao Tatjanu Bulatović, Snežanu Jonicu i Enesu Rastoder, a preostala je još kandidatkinja Gorica Fatić.

Na sjednici Ustavnog odbora, 10. juna, konstatovano je da ti kandidati ispunjavaju zakonske uslove za sudiju Ustavnog suda.

Konkurs za izbor sudije Ustavnog suda raspisan je 25. januara.

Predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić upozorila je ranije da je Ustavni sud na ivici kvoruma.

Početkom godine penzionisan je Dragoljub Drašković, a ranije Hamdija Šarkinović i Mevlida Muratović.

Sudije Ustavnog suda su predsjednik Budimir Šćepanović, Milorad Gogić, Desanka Lopičić i Miodrag Iličković, koji u septembru ispunjava uslove za penziju.

Ustavni sud ima sedam sudija, koje bira Skupština na 12 godina, dvotrećinskom većinom glasova poslanika.

