Radulović: Lista čekanja je već danas kraća

Podgorica, (MINA) – Pacijenti koji u naredna tri mjeseca imaju zakazane termine za specijalističke preglede kod neurologa, endokrinologa, hematologa, gastroenterologa i reumatologa u Kliničkom centru (KCCG) biće pregledani u dopunskim ambulantama, koje su ove sedmice počele sa radom.

To je kazala direktorica KCCG-a Ljiljana Radulović, navodeći da se vanredni i prijevremeni pregledi sprovode svakog dana, uključujući i vikende, u Poliklinici KCCG od 15 sati, u narednih mjesec.

Radulović je istakla da postoje 5,3 hiljade višestrukih uputa prema istim specijalistima.

„Otkazivanjem takvih vrsta pregleda već smo doprinijeli skraćenju liste čekanja“, rekla je Radulović.

Kako je kazala, pacijenti su pozvani i informisani o novom terminu pregleda u Poliklinici KCCG.

„Cilj te akcije KCCG, koja se do sada nije sprovodila na sličan način, je dodatno i maksimalno skraćenje liste čekanja na najtraženije specijalističke preglede kod neurologa, endokrinologa, hematologa, gastroenterologa i reumatologa“, dodala je Radulović.

Kako je kazala, prvi termin kod hematologa je danas popodne, kod ginekologa i reumatologa sjutra, kod onkologa u petak, gastrenterologa 14. juna, kardiologa 28. juna, a kod neurologa 4. oktobra.

„Svi otvoreni termini su popunjeni u rekordnom roku, kada govorimo o neurološkim pregledima, u utorak je prvi slobodan termin za neurologa bio 19. septembar“, rekla je Radulović.

Ona je istakla da je kod endokrinologa prvi slobodan termin 1. jul.

Radulović je kazala da, prema informacijama Operacionog bloka, do sada ove godine u KCCG-u urađeno čak oko pet i po hiljada redovnih i hitnih operacija.

„Ubjedljivo najviše ih je izvedeno na Klinici za očne bolesti – oko 1,7 hiljada“, rekla je Radulović.

Ona je istakla da, ako se govori o terminu operacija, na primjer na očnoj klinici, sve operacije mogu da se izvedu u roku od mjesec, osim u slučaju kada pacijent želi da čeka konkretnog ljekara.

„Precizno, od 14 hirurških grana, na čak njih 12 ne postoje liste čekanja. Sve što se rješava u okviru od mjesec nije lista čekanja“, rekla je Radulović.

Ona je navela da liste čekanja imaju u Centru za kardiohirurgiju gdje na operaciju čeka oko 130 pacijenata, dok na ortopedske operacije čeka manje od 200 pacijenata.

Kako je kazala, te dvije hirurške grane su opterećene.

„Jer u odnosu na elektivnog pacijenta, medicinski prioritet uvjek moraju imaju na primjer politraume, pacijenti iz saobraćajnih nesreća i hitna kardiohirurška stanja povodom kojih mora da se reaguje istog trenutka što uzrokuje odlaganje operacija na koje, kako medicina kaže, može da se sačeka“, pojasnila je Radulović.

