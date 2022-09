Radovanić: URA neće ići na konsultacije kod Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA neće ići na konsultacije kod predsjednika države Mila Đukanovića o mandataru nove vlade, kazao je generalni sekretar te partije Mileta Radovanić, navodeći da očekuju da to urade oni koji su srušili 43. Vladu.

Radovanić je rekao da URA, na čelu sa Dritanom Abazovićem, nastavlja posao koji je započela, a to je beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Organizovani kriminal i korupcija, kako je naveo, predstavljaju najveću smetnju ka daljem razvoju Crne Gore i njenom putu evropskih integracija.

“Ne bi za nas bilo nikakvo iznenađenje da oni koji su srušili Abazovićevu Vladu predlože za mandatara (Damira) Šehovića ili (Raška) Konjevića”, kazao je Radovanić, saopšteno je iz URA-e.

On je rekao da u URA-i očekuju da se pozivu na konsultacije odazovu svi oni koji su srušili Vladu zajedno sa Demokratskom partijom socijalista, a koji su, kako je ocijenio, taj politički potez povukli bez razmišljanja i plana, dajući tako u ruke Đukanoviću mehanizam odlučivanja o Crnoj Gori.

