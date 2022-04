Putin naredio blokiranje čeličane u Marijupolju

Mariupolj, (MINA) – Ruske snage, nakon više sedmica žestokih borbi, kontrolišu gotovo cijeli Mariupolj, osim ogromne industrijske zone gdje je posljednje uporište ukrajinskih boraca.

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je, tokom sastanka sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom, odlučio da promijeni taktiku i naredio je snagama ne da naprave juriš, već da tako blokiraju zonu da “ni muva ne može da proleti”.

Dok rat u Ukrajini traje gotovo puna dva mjeseca, iz Svjetske banke upozoravaju na moguću humanitarnu katastrofu i porast broja gladnih u svetu, prenosi BBC.

Predsjednik Svjetske banke Dejvid Malpas kazao je za BBC da se svijet se suočava sa “katastrofom” zbog krize sa hranom koja je nastala usljed ruske invazije na Ukrajinu.

