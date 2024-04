Prošle sedmice oduzelu robu vrijednu 13 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave carina, ispostava Dračenovac i Božaj prošle sedmice oduzeli su robu vrijednu oko 13 hiljada EUR, izdali sedam prekršajnih naloga i podnijeli jednu krivičnu prijavu zbog Krivičnog djela nedozvoljena trgovina.

Iz Uprave carina saopšteno je da su službenici ispostave Dračenovac 1. i 3. aprila kontrolom putničkih vozila na ulazu u Crnu Goru pronašli neprijavljenu robu, među kojom su bili odjeća, obuća, mobilni telefoni u vlasništvu dva fizička lica, vrijednosti 5,3 hiljade EUR.

“Istog dana privremeno su oduzeli jedno putničko vozilo kojim je jedna osoba pokušala da napusti Crnu Goru sa isteklim inostranim registarskim oznakama (odjavljeno). Za počinjene prekršaje izdati su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 1,5 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su 4. aprila, službenici Uprave carina – Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja na carinskom terminalu u Rožajama kontrolisali teretno motorno vozilo kojim je upravljao A.M. (45) iz Rožaja, a koje je deklarisalo robu “voda” za uvoznika u Crnoj Gori.

“Kontrolom vozila u tovarnom prostoru, između paleta sa vodom, pronađena je neprijavljena roba, razni odjevni predmeti, ukupne vrijednosti 4,1 hiljadu EUR. Protiv vozača je u konsultaciji sa nadležnim tužiocem iz Rožaja podnesena krivična prijava za nedozvoljenu trgovinu”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da su 5. aprila, službenici Carinske ispostave Božaj su u tri odvojena slučaja otkrili neprijavljenu robu, među kojom su bili duvan, stomatološki materijal i parfemi, ukupne vrijednosti 3,5 hiljada EUR.

Iz Uprave carina kazali su da je u jednom slučaju otkriven carinski prekršaj zbog propuštanja roka nosioca ATA karneta.

Navodi se da su tim slučajevima izrečene prekršajne kazne u iznosu od 1,1 hiljadu EUR.

Uprava Carina, kako su poručili, ostaje posvećena održavanju integriteta carinskog sistema i zaštiti interesa države i nastaviće sa sprovođenjem redovnih carinskih kontrola radi suzbijanja nelegalnih aktivnosti.

