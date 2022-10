Pronađeno tijelo djevojčice, nastavlja se potraga za drugim djetetom

Podgorica, (MINA) – Skiperi su u rijeci Tari pronašli tijelo djevojčice, koja je u petak ispala iz automobila nakon slijetanja u kanjon rijeke, dok se za drugim djetetom još traga, saopšteno je Agenciji MINA iz Regionalnog ronilačkog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca (RCUD).

Danilo Mijajlović iz RCUD-a kazao je da su ronioci iz Bijele za danas završili potragu i da će se sjutra vratiti na teren.

On je rekao da je pretragu danas otežavala voda koja bila mutna u čitavom toku.

“Krajem dana je zaustavljeno vađenje pijeska u gornjim djelovima Tare, voda je prije sat počela da se bistri i odmah smo imali rezultate. Nadam se da će tako biti sjutra i da ćemo ovaj tragičan događaj dovesti do kraja”, dodao je Mijajlović.

U nesreći je stradala majka Jelena Vuković (27), dok je iz provalije u petak uveče izvučeno treće dijete, koje je hospitalizovano.

