Presker: Važno da nova Vlada ostane na EU kursu

Podgorica, (MINA) – Kakvu god vladu da Crna Gora dobije nakon rekonstrukcije veoma je važno da ona bude iskreno opredijeljena za nastavak evropskog puta zemlje, poručio je slovenački ambasador u Podgorici Gregor Presker.

Govoreći o evropskom putu Crne Gore, Presker je, u emisiji Fokus na Televiziji Crne Gore (TVCG), rekao da ima još puno toga da se uradi kako bi Crna Gora napredovala u pregovaračkom procesu, uprkos svim otvorenim, i tri privremeno zatvorena poglavlja.

“Crna Gora se suočava sa unutar-političkim izazovima. Nadam se da će se oni brzo riješiti i da će Crna Gora moći da nastavi sa efikasnijim ispunjavanjem uslova za članstvo”, rekao je Presker.

Kakva god bude odluka o tome ko će činiti vlast u Crnoj Gori, važno je, kako je kazao Presker, da se pokaže demokratski kapacitet da na kompromisan način riješe otvorena pitanja.

“Druga bitna stvar je da ta vlada koja će biti napravljena, koje god bude rješenje, da bude iskreno opredijeljeno za nastavak evropskog puta Crne Gore”, kazao je Presker, prenosi portal Radio-televizije Crne Gore.

Presker je rekao da je sa današnjeg Samita Evropska unija-Zapadni Balkan u Sloveniji poslata jasna poruka da je politika proširenja EU prioritet, i da su vrata evropske porodice naroda otvorena za Zapadni Balkan.

On je podsjetio da je Slovenija odmah na početku predsjedavanja EU istakla da im je proces proširenja prioritet.

Porukama sa Samita na brdu kod Kranja, kako je rekao Presker, jasno je saopšteno da je politika proširenja na Zapadni Balkan strateški interes EU.

“Dakle, da Zapadni Balkan treba da bude dio EU”, rekao je Presker.

On je rekao da je sadašnja Evropska komisija opredijeljena za politiku proširenja, i da su vrata EU otvorena.

Govoreći o izdašnoj ekonomskoj pomoći u iznosu od 30 milijardi EUR, Presker je saopštio da je suština poruke EU ekonomski i investicioni razvoj.

Veoma je, kako je rekao Presker, važno da EU ostane prisutna u regionu, naročito i finansijskom smislu.

“A sve to da bi se smanjio jaz u razvoju između zemalja Zapadnog Balkana i EU, da bi se išlo ka ekonomskom oporavku, da se podigne standard građana, da rastu prihodi i zadovoljstvo građana, a samim tim i stabilnost regiona”, rekao je Presker.

