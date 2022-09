Podgorica, (MINA) – Glavni i odgovorni urednik TV 7 Marko Novaković preminuo je iznenada u 54 godini.

Novaković je bio novinar i publicista.

Novaković je autor emisije “Oči u oči” na Televiziji Montena.

Bio je oženjen i otac troje djece.

