Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Socijaldemokratske partije (SDP) predložiće zakon o upotrebi ulja od kanabisa u medicinske svrhe, najavio je poslanik te stranke Adnan Striković.

Striković je kazao da je upotreba ulja od kanabisa i drugih derivata, koji se proizvode u medicinske svrhe, široko raspostranjena u svijetu, i da daje odlične i medicinski potvrđene rezultate pri liječenju niza bolesti.

“Ulje od kanabisa značajno poboljšava stanje kod pacijenata koji imaju najteže bolesti”, rekao je Striković.

On je kazao da će legalizacija upotrebe kanabisa u medicinske svrhe dovesti i do regulisanja te oblasti jer, kako je naveo, brojni pacijenti i danas koriste ta sredstva kao lijek, samo što se nabavka i upotreba vrši u sivoj zoni, bez odgovarajuće ljekarske kontrole.

“Autentična svjedočanstva o liječenju osoba oboljelih od najtežih bolesti, a koje su, koristeći ulje kanabisa, uspjele značajno popraviti svoje zdravstveno stanje, kao i odgovarajuća medicinska istraživanja su me podstakla da u ime brojnih građana koji su ovih dana potpisivali i peticiju, predložim donošenje odgovarajućeg zakona”, rekao je Striković.

On je u saopštenju naveo da za taj predlog zakona očekuje podršku i drugih kolega u Skupštini, posebno onih iz oblasti medicinske struke.

“Na ovaj način ćemo se pridružiti nizu zemalja koje su ovu osjetljivu oblast pravno regulisale”, kazao je Striković.

