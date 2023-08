Predlog za smjenu Kovačevića skinut sa dnevnog reda

Podgorica, (MINA) – Predlog o razrješenju predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića, glasovima odbornika vladajuće većine, skinut je sa dnevnog reda današnje vanredne sjednice Skupštine Opštine.

Kako prenosi portal RTCG, opozicija je napustila sjednicu.

Predlog za razrješenje Kovačevića podnio je opozicioni Klub odbornika „Evropski tim za Nikšić“, a inicijativu su potpisali i odbornik Socijademokrata Nikola Zirojević kao i nezavisna odbornica Tatjana Knežević Perišić.

U obrazloženju navode da Kovačevićevu smjenu traže zbog “nepoštovanja Ustava Crne Gore, javnog izlaganja poruzi Crne Gore i njenih simbola“.

Na inicijativu Ivana Zečevića odbornika koalicije „Za budućnost Nikšića“ predlog o razrješenju Kovačevića skinut je sa dnevnog reda sjednice.

Za taj predlog glasao je 21 odbornik.

Zečević rekao da je ta inicijativa “još jedan u nizu napada na srpski narod u Crnoj Gori”.

On je rekao da u Crnoj Gori ima mnogo prečih stvari o kojima trebati brinuti, a ne o „položaju nečijih ruku“.

Zbog, kako su kazali, konstantnog nepoštovanja, odbornici Kluba Evropski tim za Nikšić napustili su sjednicu.

Odbornik tog kluba Zoran Vukićević rekao je da su za njega dešavanja na sjednici Skupštine očekivana.

“Dragi građani i građanke Nikšića Kovačević je svima nama tokom inotiniranja državne himne uputio srednji prst. Mi danas nećemo imati priliku da ukrstimo mišljenja jer Demokrate i URA i danas bježe od glasanja“, rekao je Vukćević.

Kovačević je rekao da je dobro što je opozicija napustila sjednicu.

On je kazao da se vidjelo šta su „njihovi ciljevi, njihove teme“.

„Oni skreću temu sa našega grada, sa dobrih stvari koje smo uradili za ovaj grad i pravo da vam kažem i neka su otišli, ne zaslužuju ovdje ni da budu formalno ni na bilo koji drugi način”, rekao je Kovačević.

