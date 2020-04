Povećali proizvodnju 30 odsto

Rožaje, (MINA-BUSINESS) – Mljekara Kamenuša iz Rožaja je zbog aktuelne situacije sa epidemijom koronavirusa povećala proizvodnju svih proizvoda 30 odsto, saopštio je direktor proizvodnje, Vladan Rakonjac.

“Od 1. marta imamo povećanje proizvodnje oko 30 odsto, ali smo i prije marta imali rast, jer smo firma koja radi tek dvije godine. U svakom slučaju, bilježimo nagli porast od marta”, rekao je Rakonjac agenciji Mina-business.

On je kazao da mljekara, koja je osnovana krajem 2018. godine, prerađuje pet hiljada litara mlijeka dnevno.

Na pitanje da li crnogorski mljekari u ovakvoj situaciji uspijevaju da podmire potrebe tržišta, s obzirom na to da je zabranjen uvoz određenih proizvoda iz susjednih zemalja, Rakonjac je odgovorio da trenutno to ne može da precizira i da će vrijeme pokazati da li će biti nestašica.

“Mi ćemo moći da ispoštujemo potražnju, jer se i dalje širimo kako u primarnoj proizvodnji, tako i u procesnoj, dok su ostali proizvođači malo redukovali proizvodnju, na nekih 70 do 80 odsto”, naveo je Rakonjac.

On je poručio da se svi moraju boriti da pomognu državi i potrošačima, s obzirom na to da bi epidemija, prema nekim najavama, mogla potrajati do juna ili jula.

“Mi ćemo možda imati određenih problema u vezi sa nekim sirovinama koje konkretno nabavljamo iz Crne Gore, ali mislim da ćemo se snaći”, saopštio je Rakonjac.

Paletu proizvoda mljekare Kamenuša čine svježi i sir kriška, mladi i katunski kajmak, paprika u pavlaci i surutka.

Izgrađen je i novi pogon od hiljadu kvadrata, gdje će proizvoditi kisjelo-mliječni program i polutvrde sireve.

U sklopu mljekare postoji farma na kojoj postoji savremeno izmuzište.

Mljekara zapošljava oko 30 radnika, a otkupljuju mlijeko sa područja Bijelog Polja, Petnjice, Berana i Rožaja.