Popović: Ne može se nekažnjeno vršiti revizija crnogorske istorije

Podgorica, (MINA) – Cilj Predloga zakona o zabrani fašističkih, neofašističkih i vojnih nacionalističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola je sprječavanja podsticanja mržnje i netrpeljivosti među građanima, a ne stvaranje podjela, poručio je poslanik Liberalne partije (LP) i predlagač zakona Andrija Popović.

U Skupštini je u toku rasprava o Predlogu tog zakona, a sjednici parlamenta ne prisustvuju poslanici Demokratske partije socijalista.

U Demokratskom frontu (DF) smatraju da se tim Predlogom zakona falsifikuje istorija, krivotvore nedvosmisleno utvrđene istorijske činjenice i promovišu duh i slovo totalitarne komunisitičke idologije, njeno nasleđe, propaganda i cjelokupan narativ.

Popović je, obrazlažući Predlog zakona, istakao da je antifašizam jedna od temeljnih vrijednosti Crne Gore gotovo 100 godina.

Kako je rekao, antifašizam nije veličanje partizanske borbe, već je to borba za univerzalne evropske vrijednosti, borba protiv raslojavanja društva i poštovanja različitosti.

“Ne može se nekažnjeno vršiti revizija crnogorske istorije, negirati zločini, slaviti osuđeni ratni zločinci i ne poštovati različitosti”, istakao je Popović.

On je rekao da zakon predlaže u cilju sprječavanja podsticanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje i netrpeljivosti među crnogorskim građanima.

“Na ovaj način umnogome bi se riješili problem rastućeg političkog ekstremizma i nacionalizma, te klerikalnih uticaja”, poručio je Popović.

Prema njegovim riječima, glavni cilj Predloga zakona je suprotstavljanje diskriminacijskom ponašanju čiji je cilj održavanje i njegovanje podjela u Crnoj Gori.

Popović je rekao da je LP iz šestog pokušaja uspjela da se ovaj Predlog zakona uvrsti u dnevni red Skupštine.

“Indikativno je da poslije 25 mjeseci za ovaj zakon nijesmo dobili mišljenje 42. niti 43. Vlade. Vjerovatno od Evrope ne smiju dati negativno mišljenje, a sa druge strane ga od stare nove većine ne smiju podržati iz razumljivih razloga”, naglasio je Popović.

On je rekao da je LP spremna da amandmanski mijenja neke članove zakona, ukoliko ima šanse da taj pravni akt bude usvojen.

Poslanik DF-a Budimir Aleksić kazao je da je Predlog zakona “najobičniji politikanski pamflet, koji je ideološki obojen i u potpunosti tendeciozan, a problematičan i sa pravno-tehničkog aspekta”.

“Ovim tekstom se falsifikuje istorija, krivotvore nedvosmisleno utvrđene istorijske činjenice i promovišu duh i slovo totalitarne komunisitičke idologije, njeno nasleđe, propaganda i cjelokupan narativ”, ocijenio je Aleksić.

Prema njegovim riječima, tekst Zakona je selektivan čak i sa stanovišta komunističke propaganda.

“U tekstu se navode tri najvažnije fašističke organizacije: četnička, ustaška i organizacija koja se oslanja na tradicije handžar divizije koja je djelovala u BiH tokom Drugog svjetskog rata. Svima je jasno da četnička organizacija nije fašistička, nego eminentno antifašistička”, rekao je Aleksić.

Kako je naveo, pitanje je da li žele društveni dogovor i da se stabilizuje društvo, ili da dalje podstrekavaju podjele u cilju destabilizacije države.

“Ako je druga strana spremna, hajde da se dogovorimo, da donesemo opšti zakon koji će da osudi i zabrani isticanje simbola i udruživanje pripadnika svih totalitarnih ideologija, uključujujući i nacizma i komunizma, koji su ovdje izostavljeni”, dodao je Aleksić.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica rekao je da postoje dva razloga zbog kojih je neophodno podržati zabranu fašističkih, neofašističkih organizacija koje potkopavaju demokratiju.

“Prvi je istorijski jer je Crna Gora država impozantne antifašističke tradicije, a drugi je zaštita demokratskog poretka”, ukazao je Koprivica.

On je rekao da je problem u pravnoj sadržini Predloga zakona.

“Vide se određene manjkavosti, odnosno određeni upliv ideologije u pravo. Ukoliko se ovaj Predlog usvoji bez amandmana, biće primjer zakona koji, pored korektnih i potrebnih normi, ima norme koje predstavljaju upliv ideologija u pravo, i onda on postaje sredstvo za legitimisanje nekog političkog koncepta ili projekta”, naveo je Koprivica.

Poslanik kuba Crnoj na bijelo, Srđan Pavićević, rekao je je malo prostora postoji u svijetu koji se sa toliko strasti bori protiv fašizma, a kao meotodoligiju koristi fašisoidni narativ.

Kako je kazao, suština i stvarnost svakodnevno obiluje “nečim što podsjeća na potrebu da se afirmiše jedna nacija, jedan narod, jedna ideologija i jedan vođa”.

“To je ekvivalent fašizmu. U Crnoj Gori nema fašizma, ali ima nnogo fašisitičkih nastupa, ljudi koji obiluju tom retorikom”, dodao je Pavićević.

On je kazao da je predlog zakon u inicijativi plemenit, ali je suviše siromašno postavljen, i da iziskuje dosta amandamana koji treba da preciziraju šta u Crnoj Gori trenutno predstavlja prijetnju i šta podsjeća na fašizam i moguć razvoj fašizma.

Koprivica je ukazao da je obesmilješna procedura koja je propisana Poslovnikom jer je, iako je Zakonodavni odbor utvrdio da Predlog zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore, a da se Skupština o tome nije izjasnila, on stavljen na dnevni red današnje sjednice.

Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak je pojasnila da je, u konsultaciji s predsjednicom Skupštine, dogovoreno da se danas raspravlja o ovom Predlogu zakona, ali se o njemu poslanici neće izjašnjavati.

