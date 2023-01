Popa: Proces izbora sudija Ustavnog završiti bez odlaganja

Podgorica, (MINA) – Proces izbora sudija Ustavnog suda mora biti završen što prije, bez daljih odlaganja, poručila je šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Ona je, na sastanku sa predsjednicom Ustavnog odbora Simonidom Kordić, naglasila presudnu važnost izbora nedostajućih sudija Ustavnog suda i hitnog ponovnog uspostavljanja funkcionalnosti tog suda.

“Bez u potpunosti funkcionalnog Ustavnog suda Crna Gora neće moći da zaštiti vladavinu prava i temeljna prava svojih građana, kao ni da napreduje na putu ka EU”, navela je Popa na Tviteru /Twitter/.

Ona je kazala da EU od svih političkih aktera u Crnoj Gori očekuje da podrže i da se konstruktivno uključe u proces izbora sudija Ustavnog suda.

“Koji mora biti završen što prije, bez daljih odlaganja”, naglasila je Popa, dodajući da će EU nastaviti da veoma pažljivo prati taj proces.

