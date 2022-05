Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Crne Gore u Ukrajini Dragica Ponorac ponovo je u Kijevu, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Iz tog Vladinog resora poručili su da je Crna Gora uz Ukrajinu i njen narod u odbrani od ruske agresije.

“Od juče je naša ambasadorka Dragica Ponorac ponovo u Kijevu. Zahvaljujemo joj na hrabrosti da bude među prvim diplomatama našeg regiona koji su se vratili u zemlju koja stoji na braniku vrijednosti euroatlantizma, za sve nas”, navodi se na Tviteru /Twitter/ MVP-a.

