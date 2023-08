Položen kamen temeljac za školu Vladimir Nazor

Podgorica, (MINA) – U podgoričkom naselju Masline, danas je položen kamen temeljac za izgradnju novog objekta Osnovne škole „Vladimir Nazor“.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović kazao je da je rok za izgradnju škole 17 mjeseci i da će tada đaci sjesti u svoje klupe.

Portal Vijesti prenosi, da je Vojinović rekao da je učešče iz državnog budžeta 20 odsto, a da se ostatak se finansira iz raznih organizacija i donacija.

Direktorica škole Ljiljana Marković zahvalila se roditeljima i djeci na strpljenju, kao i školama koje su ustupile prostorije za pohađanje nastave.

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je bi škola mogla biti izgrađena i prije predviđenih rokova uz pomoć partnera koji učestvuju u izgradnji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS