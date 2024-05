Đeljošaj: Crna Gora privržena evroatlantskim vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje privržena evroatlantskom putu i vrijednostima i kao takva partner je i prijatelj Kosova, poručio je potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj u razgovoru sa predsjednikom kosovskog parlamenta Glaukom Konjufcom.

Iz Vlade je saopšteno da je Đeljošaj razgovarao sa Konjufcom u Prištini, tokom radne posjete Kosovu.

„Crna Gora ostaje privržena evroatlantskom putu i vrijednostima i kao takva partner je i prijatelj Kosova”, rekao je Đeljošaj.

Kako je dodao, Crna Gora i Kosovo dijele težnju za izgradnjom zajedničke budućnosti uz obostrani politički, ekonomski i kulturni razvoj.

U saopštenju se navodi da je Đeljošaj kazao da je spreman za dalju saradnju radi unapređenja bilateralnih odnosa, kao i ostvarivanja zajedničkih interesa dvije države.

Konjufca je istakao da su odnosi Crne Gore i Kosova veoma dobri, dodajući da postoji prostor za jačanje ekonomske razmjene i saradnje u svim oblastima od obostranog interesa.

