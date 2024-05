Crna Gora spremna za dobijanje IBAR-a i zatvaranje poglavlja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je za kratko vrijeme sprovela zahtjevne reforme i ispunila najvažnije obaveze iz evropske agende, saopšteno je na sastanku ministarke evropskih poslova Maide Gorčević sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Gertom Janom Kopmanom.

Na sastanku je, kako su naveli iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), saopšteno i da partneri iz Evropske unije (EU) i država članica prepoznaju napredak Crne Gore i da se može očekivati da će u junu uslijediti Međuvladina konferencija i dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), a nakon toga i ubrzano zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

Gorčević je rekla da su sve tri grane vlasti, u saradnji sa civilnim sektorom, pokazale da su dorasle zahtjevnom evropskom zadatku.

Kako je navela, odrađen je ogroman posao u svim oblastima, a naročito na polju vladavine prava.

Gorčević je dodala da je posebno raduje što rezultati nijesu samo na papiru, nego se vide u praksi.

„Iako nas očekuje još mnogo posla, posebno na planu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i u drugim poglavljima, poput životne sredina, sigurna sam da od juna, nakon dobijanja IBAR-a, Crna Gora ulazi u završnicu pristupnih pregovora“, kazala je Gorčević.

Ona je zahvalila na snažnoj političkoj, ekspertskoj i posebno finansijskoj podršci Evropske komisije i država članica.

Gorčević je istakla da će sredstva iz Plana rasta i drugih EU instrumenata, koja će Crnoj Gori biti na raspolaganju u narednom periodu, omogućiti da se dovrše započete reforme, ali i unaprijedi životni standard građana i poveća bruto društveni proizvod, što je glavni cilj tog procesa i ključni zadatak Vlade.

