Pokrenuti parlamentarni dijalog o imenovanjima u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković zatražila je da se u najkraćem roku pokrene parlamentarni dijalog o obezbjeđivanju ustavne kvalifikovane većine za imenovanja u Sudskom savjetu, Ustavnom sudu i poziciju Vrhovnog državnog tužioca.

Kako je saopšteno iz SDP-a, Vuksanović Stanković je u pismu predsjednici Parlamenta Danijeli Đurović navela da se Crna Gora nalazi u veoma važnom trenutku koji može dugoročno opredijeliti njen integracioni put.

Ona je istakla da je parlamentarno rješavanje otvorenih pitanja u pravosuđu nesumnjivo apsolutni prioritet državne politike čijim bi se rješavanjem napravio veliki iskorak u pregovorima sa EU.

„Vjerujem da dijelite moj stav da Crna Gora nema u ovom trenutku važnije teme od njene evropske agende i da fokus svih političkih i društvenih činilaca treba da bude ispunjavanje obaveza iz tog procesa, odnosno imperativ koji zahtijeva odlučnu i promptnu reakciju i institucionalno djelovanje”, rekla je Vuksanović Stanković.

Ona je kazala da Đurović, kao predsjednica parlamenta, ima posebnu i najveću obavezu da pokrene proces dijaloga i time pokaže da je svjesna važnosti i potrebe da se što prije dođe do dogovora koji državi širom otvara evropska vrata.

“Vjerujem i da ste svjesni šta su to apsolutni priroteti Crne Gore – da je to evropska agenda a ne neka druga pitanja koja stvaraju nepotrebne podjele u društvu i prijete da Crnu Goru, u trenutku kada može ključno da iskorači prema EU, ponovo zaustavi na putu reformi i evropeizacije”, rekla je Vuksanović Stanković.

Kako je navela, jasno je da nema vremena za čekanje i da je svaki dan nerješavanja tog pitanja ili tretiranja nekih drugih tema, koje samo odvlače pažnju sa evropskih prioriteta, nenadoknadiv gubitak.

Ona je kazala da oečkuje da će politički akteri biti na visini političke i državničke odgovornosti i da neće propustiti veliku priliku da trasiraju put Crne Gore kao prve naredne članice EU.

„SDP iskazuje spremnost da u takvom procesu bude do kraja konstruktivan i demokratskim standardima posvećen partner i da svojim pozitivnim iskustvima i kapacitetima doprinese ostvarivanju ciljeva od interesa za sve građane Crne Gore“ zaključila je Vuksanović Stanković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS