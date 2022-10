Glavni grad: Pojedine sudije Upravnog suda u kampanji za podgoričke izbore

Podgorica, (MINA) – Odluka Upravnog suda da poništi odluku kojom je, početkom jula, za gradonačelnika Podgorice izabran Ivan Vuković, predstavlja direktno uključivanje pojedinih nosilaca sudske funkcije u političku kampanju uoči lokalnih izbora, ocijenili su iz Glavnog grada.

Upravni sud poništio je odluku Skupštine Glavnog grada kojom je Vuković u julu izabran za gradonačelnika.

Iz Glavnog grada saopštili su da je ukupna javnost danas svjedočila presedanu u postupanju pojedinih sudija Upravnog suda, očigledno izloženih političkim pritiscima.

“Ta odluka predstavlja direktno uključivanje pojedinih nosilaca sudske funkcije u političku kampanju, uoči lokalnih izbora u Podgorici, čime se krši načelo samostalnosti lokalne samouprave, koje garantuje Ustav”, kazali su iz Glavnog grada.

Oni su rekli da je Skupština Glavnog grada podnijela Vrhovnom sudu zahtjev za ispitivanje sudske odluke.

Iz Glavnog grada kazali su da ne sumnjaju da će Vrhovni sud staviti van snage “nezakonitu i neustavnu odluku”.

“Upravni sud, koji još nije riješio veliki broj predmeta ni iz 2020. godine, na inicijativu kluba odbornika Demokratske Crne Gore, u rekordnom roku zakazao je usmenu raspravu i istog dana donio odluku o poništavanju odluke Skupštine Glavnog grada”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Upravni sud odstupio od svoje dosadašnje prakse.

“Kao i od prakse Vrhovnog suda, koji su u ovakvim situacijama odbijali tužbe zbog nedostatka aktivne legitimacije, budući da, u konkretnom slučaju, odbornici Demokratske Crne Gore nijesu mogli osporavati odluku Skupštine Glavnog grada čiji su istovremeno članovi”, navodi se u saopštenju.

