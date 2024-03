Podgorica za vikend domaćin juniorskog Evropskog kupa

Podgorica, (MINA) – Podgorica će 9. i 10. marta biti domaćin juniorskog Evropskog kupa, koji će okupiti 225 džudista iz 28 država, saopšteno je iz Džudo saveza.

Crnogorski džudo predstavljaće 51 takmičar. Predsjednik Džudo saveza, Jovica Rečević, kazao je da je to istorijski događaj za asocijaciju na čijem je čelu, navodeći da je to prvi Evropski džudo kup organizovan u Crnoj Gori.

On je podsjetio da će u septembru Podgorica biti domaćin istog takmičenja u konkurenciji seniora.

“Oba takmičenja u sklopu su priprema za organizaciju centralnog događaja – seniorskog prvenstva Evrope, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, aprila naredne godine u Podgorici”, rekao je Rečević na konferenciji za novinare.

On se zahvalio čelnicima Evropske džudo federacije na ukazanom povjerenju i prilici da budu domaćini prestižnih međunarodnih takmičenja.

“Na nama je da položimo ispit sa visokom ocjenom i da pokušamp da juniorski i seniorski Evropski kup dobijemo na duži vremenski period. Vrijedno smo radili i mogu da konstatujem da su svi zadaci i obaveze ispunjeni, tako da spremno dočekujemo start takmičenja”, rekao je Rečević.

On je istakao da će podgorička publika imati priliku da uživa tokom dvodnevnog takmičenja i da očekuje dobar nastup crnogorskih reprezentativaca.

Predsjednik stručno trenerske komisije, Ilija Vukotić, kazao je da će Evropski kup biti izuzetno brojan i kvalitetan turnir.

“To ne umanjuje naše ambiocije i naša očekivanja. Nastupiće Jovana Mrvaljević i Andrija Martinović, nakon dobrog nastupa na Evropskom kupu u Sarajevu. Ima još takmičara, od kojih očekujemo dobre nastupe, posebno što će se boriti pred svojim navjačima”, rekao je Vukotić.

On je kazao da su su prognoze u džudou nezahvalne, navodeći da se radi o specifičnom borilačkom sportu u kojem trenutak nepažnje može borca odvesti na tibine ili u sljedeće kolo i u borbu za medalje.

“Očekujem da će naši takmičari imati dodatan motiv da daju svoj maksumim pred svojom publikom. Svakako je prilika i za one naše takmičare koji do sada nijesu mnogo učestvovali na međunarodnoj sceni da pokažu šta znaju”, rekao je Vukotić.

Bronzana sa Evropskog kupa u Sarajevu, Jovana Mrvaljević, kazala je da joj je ostvareni rezultat podstrek za još jači rad i bolji nastup pred svojim publikom.

“Očekujem još jedan dobar nastup, a želja je još jedna medalja. Spremna sam, naporno smo radili. Sve je podređeno šampionatu Evrope u Estoniji, početkom septembra, da i na tom takmičenju budem konkurentna za medalju. U dobroj sam formi i optimista sam”, kazala je Mrvaljević.

Petoplasirani u Sarajevu, Andrija Martinović, kazao je da je euforičan zbog prvog zvaničnog nastupa u reprerzentaciji pred svojom publikom.

“Nastup pred svojom publikom je dodatni podstrek da se napravi još bolji rezultat. Daću sve od sebe da svi koji dođu na tribine uživaju. Konkurencija je izuteno jaka, dolaze dobri takmičari. Sva takmičenja i pripreme uspmjerena su ka što boljem nastupu na juniorskom Evropskom i Svjetskom prvenstvu”, rekao je Martinović.

Svečano otvaranje šampionata u dvorani Verde počeće u 15 sati i 30 minuta, nakon čega će oba takmičarska dana biti održan finalni program.

