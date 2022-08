Pod dejstvom alkohola vozio suprotnom trakom auto-puta

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je vozača P.K. (56) koji se, pod dejstvom alkohola, auto-putem kretao trakom iz suprotnog smjera.

Kako su kazali iz Uprave policije, kontrolom je utvrđeno da je P.K. upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,85 grama po kilogramu (g/kg).

“Sudija za prekršaje je za P.K. izrekao novčanu kaznu od 700 EUR”, naveli su iz policije na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS