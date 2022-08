Počela sjednica na kojoj će se glasati o nepovjerenju Vladi

Podgorica, (MINA) – U Skupštini Crne Gore počela je vanredna sjednica na kojoj će poslanici glasati o nepovjerenju Vladi premijera Dritana Abazovića.

Predlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi podnijelo je 36 poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Liberalne partije, Socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije (SDP) i Demokratske unije Albanaca.

Za izglasavanje nepovjerenja potrebno je da inicijativu podrži 41 poslanik.

Iz Demokratske Crne Gore kazali su da će njihov Klub poslanika, na osnovu rasprave u parlamentu, stavova svih aktera i ukupne atmosfere i argumentacije, donijeti konačnu odluku o inicijativi.

Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je u četvrtak da je Abazović već trebalo da započne pregovore o rekonstrukciji Vlade, i da je dogovor moguć do danas u 12 sati.

Glavni odbor Bošnjačke stranke je, na jučerašnjoj sjednici, ovlastio Predsjedništvo te partije da, u susret glasanju o nepovjerenju Vladi, donese konačnu odluku.

Prava i Ujedinjena Crna Gora najavili su da će glasati za nepovjerenje Vladi, dok je lider Demosa Miodrag Lekić kazao da će ta stranka najvjerovatnije biti uzdržana.

U obrazloženju inicijative ocjenjuje se da su konkretni rezultati u realizaciji prioriteta izostali i da su stanje crnogorske ekonomije i epidemiološka situacija u državi dodatno pogoršani.

“Uprkos nikad snažnijoj podršci evropskih partnera i širokom društveno-političkom konsenzusu o neophodnosti što skorijeg pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, dalji nastavak ovog procesa doveden je u pitanje”, kaže se u obrazloženju.

Navodi se da je Abazović, ignorišući stavove najznačajnijih naučnih ustanova u zemlji, istaknutih stručnjaka i organizacija civlinog društva, svjesno zanemarujući potencijalne posljedice takvog postupanja na ukupne prilike u Crnoj Gori, u prvi plan stavio pitanje odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Abzović je ranije kazao da će, ukoliko se ne izglasa nepovjerenje Vladi, odmah početi njenu rekonstrukciju u kojoj neće biti mjesta za DPS i SDP.

Prethodnoj Vladi, na čijem čelu je bio Zdravko Krivokapić, u parlamentu je nepovjerenje izglasano 4. februara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS