Picula: Proteklu godinu obilježile blokade i stagnacija na evropskom putu Crne Gore

Strazbur, (MINA) – Političke blokade i stagnacija na evropskom putu obilježile su proteklu godinu u Crnoj Gori, kazao je izvjestilac Evropskog parlamenta, Tonino Picula predstavljajući izvještaj tog tijela o napretku Crne Gore.

Picula je kazao da se ne smije zanemariti da je Crna Gora predvodnik politike proširenja u praksi.

“Proteklu godinu obilježile su političke blokade i stagnacija na putu ka Evropskoj uniji (EU). Deset godina pregovaranja, ali nijedno poglavlje nije zatvoreno pet godina”, rekao je Picula, prenosi Pobjeda.

On je istakao da je za ispunjavanje mjerila za poglavlja 23 i 24 potreban pregovarački tim, jer u prethodnom periodu pregovaračka struktura nije bila funkcionalna.

Picula je ponovio stavke iz izvještaja u kojima se navodi da nije bilo napretka u pravosuđu, kao i da je napredak u borbi protiv organizovanog kriminala bio ograničen.

“Najodgovornijima za proces želim puno uspjeha kako bismo Crnogorce i Crnogorke ubrzo mogli pozdraviti kao članove Evropske unije”, rekao je Picula.

Evropski komesar za proširenje, Oliver Varhelji je kazao da se Evropa suočava sa neizvjesnim vremenima zbog rata uz Ukrajini.

“U promjenljivom geopolitičkom kontekstu naš prioritet je i dalje Zapadni Balkan. Više nego ikad želi uvesti ovaj region u EU. Evropa ne prestaje u Zagrebu ili Budempešti. Zapadni Balkan pripada Evropi. Sada treba raditi brzo i sa potpunom posvećenošču i voljom institutcija”, rekao je Varhelji.

On je kazao je da se proces i dalje temelji na strogim, ali pravednim uslovima što znači da će tempo pregovora zavisti od napretka u reformama.

“Otvorene su prilike onima koji žele ubrzati reforme i koji pokazuju posvećenost, a to je nešto s čime se Crna Gora mora suočiti. Nova vlada je zacrtala prioritet, put ka EU. Spremni su preuzeti na sebe reforme jer to žele građani”, rekao je Varhelji.

On je dodao da se nada da će Crna Gora očuvati usklađenost sa vanjskom politikom EU.

“To znači da moramo uključiti i druge evropske partnere u mehanizme kako bi se ublažile ekonomske posljedice rata. EU je i dalje glavni partner Crne Gore”, rekao je Varhelji.

Crna Gora, kako je istakao, zaostaje u sprovođenju projekata koje EU fiansira što znači da u upravnim tijelima treba zaposliti ljude koji će raditi na sprovođenju tih programa.

“Regionalna saradnja je od ključne važnosti na putu ka EU i ona će ojačati prilike koje se pružaju Crnoj Gori. Od nove vlade očekujemo jačanje povjerenja u institucije, pokretanje međustranačkog dijaloga. Sljedeći mjeseci su ključni, prije poglavlja 23 i 24 se nijedno poglavlje neće zatvoriti” rekao je Varhelji.

On je poručio da, iako je Crna Gora na dobrom putu, mora uraditi više i brže.

Poslanica Željana Zovko rekla je da se EU zalaže za Crnu Goru, jer kako je kazala, treba im dobar primjer uspjeha na Balkanu.

Ona je pozvala Brisel da obrati više pažnje na region, jer “neriješena pitanja iz regiona, mogu se preliti i na zemlje Evrope”.

Poslanik Kremen Grošelj kazao je da je Crna Gora pokazala političku zrelost.

“Pitanje je da li će dovesti do šire društvene platforme za ostvarivanje evropske agende. Treba nadoknaditi kašnjenje u reformama jer samo sa reformama Crna Gora će se pokazati kao prva zemlja koja će ući u EU iz tog regiona”, kazao je Grošelj.

On je naveo da je ključno upravljanje odnosima sa crkvenim zajednicama, posebno sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Poslanik Tomas Vajs kazao je da je EU izgubila dio kredibiliteta zbog neispinjenih obećanja koja su davali Crnoj Gori.

“U slučaju Crne Gore moramo govoriti o pristupanju, zatvarati poglavlja, jer oni računaju na našu podršku kako bi mogli nadoknaditi kapacitet koje su izgubili u prošlosti”, rekao je Vajs.

