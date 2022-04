Picula: Privođenje Medenice može da posluži kao okidač za razbijanje lanca korupcije

Podgorica, (MINA) – Privođenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice ima potencijala da posluži kao okidač za razbijanje dugog i čvrstog lanca korupcije i organizovanog kriminala, smatra izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula.

On je za Novu M kazao da su evropske institucije dugo upozoravale na djelovanje Medenice, zbog čega, kako je naveo, ne čudi oštra reakcija javnosti.

„U svakom slučaju, ovo privođenje ima potencijala da posluži kao okidač za razbijanje dugog i čvrstog lanca korupcije i organizovanog kriminala. Luka Bar, za ljude koji se bave organizovanim kriminalom već dugo predstavlja bescarinsko područje, područje bezvlašća“, rekao je Picula.

Picula je kazao da je u Luci Bar nekoliko puta razbijen lanac krijumčarenja robom.

„I svaki put je to bilo obilježeno natpisima kako je to kraj, ali u najboljem slučaju radi se o početku kraja, jer hobotnica korupcije ima duge krake“, dodao je Picula.

On je istakao da je potrebno stabilno pravosuđe za obračun sa kriminalom.

„Prijeko je potrebno da pravda i sudstvo u Crnoj Gori prodišu u nekontaminiranom okruženju i zaista se nadam da će sve korumpirane osobe na položajima što prije biti uklonjene iz sudstva“, kazao je Picula.

Picula je, o formiranju manjinske vlade, koja će, prema riječima mandatara Dritana Abazovića, imati 20 ministara, kazao da bi što se tiče partijskog zapošljavanja, objektivnost dubinske procjene, transparentnost i demokratičnost trebale biti prve tačke koje bi trebalo odrediti uspješnost rada vlade.

Na pitanje koliko bi nova vlada mogla da napravi pomake, s obzirom na to da su programi pojedinih partija u njoj u velikoj mjeri različite, Picula je kazao da mandatar govori o tome da je potrebno pomirenje.

Picula smatra da je politička širina koju imaju dobra, kako bi se makar pokušale preskočiti nepremostive prepreke.

„U tom smislu, dobro bi bilo imati vladu koja bi preskočila i osigurala što širu podršku za neke važne reformske zahvate, koji su Crnoj Gori prijeko potrebni. Međutim, hoće li imati snage za takvo postupanje ostaje da se vidi“, kazao je Picula.

Sjednica Skupštine na kojoj bi trebalo da bude izglasana nova vlada zakazana je za 28. april.

