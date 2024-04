Perović određeno zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Direktorici Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jeleni Perović je, nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), određeno zadržavanje do 72 sata.

Perović je uhapšena u srijedu zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj.

Portparol SDT-a Vukas Radonjić kazao je agenciji MINA da je Perović danas iznijela odbranu u prisustvu izabranog branioca.

“Nakon saslušanja, određeno joj je zadržavanje 72 sata od lišenja slobode”, rekao je Raodnjić.

