Perović: Izvještaj EK konstatuje iskorak u efikasnosti ASK-a

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije (EK) o napretku Crne Gore konstatuje da je Agencija za sprječavanje korupcije (ASK), ozbiljnim reformskim zahvatima, napravila bitan iskorak u efikasnosti, kazala je direktorica ASK-a Jelena Perović.

Perović je rekla da u ASK-u, otkako je ona u julu 2020. izabrana za direktoricu, izvještaje EK o napretku Crne Gore doživljavaju kao objektivno mjerilo vrijednosti uloženog napora i njihovog učinka, kao i pouzdan putokaz budućeg djelovanja.

Ona je navela da je Agencija jedna od temeljnih institucija u poglavlju 23, dodajući da pažljivo prate poruke koje stižu iz Brisela i energiju usmjeravaju ka ispunjenju predloženih preporuka.

“Dokument EK konstatuje da smo, ozbiljnim reformskim zahvatima i posvećenim postupanjem na zaštiti javnog interesa, napravili bitan iskorak u efikasnosti, da se naš trud cijeni i da je uočljiv pozitivan trend u radu”, navela je Perović.

Ona je rekla da je Izvještaj prepoznao dosljednju proaktivnost Agencije i Savjeta i povećane aktivnosti na terenu prema javnosti, medijima i civilnom društvu, ali i naglasio da je kapacitet te institucije dodatno ojačan.

Kako je navela, Agencija je, kao i slična preventivna antikorupcijska tijela u drugim državama, izložena spoljnim pritiscima koji prijete ugrožavanju njene samostalnosti.

“Navode iz Izvještaja da se mora više uraditi kako bi se osigurao integritet, nepristrasnost i odgovornost, doživljavamo, s jedne strane, kao razumijevanje naše pozicije i svojevrsnu podršku da istrajemo u zaštiti statusa nezavisnog tijela, a sa druge, i kao poruku cijeloj zajednici”, rekla je Perović.

Ona je navela da, ukoliko se prevencija korupcije zasniva na učinku samo jedne institucije, onda je takav angažman osuđen na ograničene domete.

“Zato je odgovornost na svim relevantnim činiocima, naročito na nositeljima najviših funkcija izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, da konkretnim akcijama doprinose ambijentu u kome se afirmišu integritet, princip dobrog upravljanja i vladavina prava”, kazala je Perović.

Ona je rekla da, svjesna komplikovanosti izazova sa kojima se suočava i oštro polarizovanog okruženja u kome djeluje, Agencija uviđa da postoji značajan prostor za njen rast.

Kako je saopštila, u Agenciji su spremni za dalje pomake u cilju kvalitetnog sprovođenja i nadgledanja preventivne antikorupcijske politike, unapređenja i širenja znanja o sprečavanju korupcije, i nastavak učešća u nadogradnji temelja odgovornog društva.

“Na strani vladavine prava, ostajemo privrženi ispunjenju svoje misije: smanjenju mogućnosti za vršenje koruptivnih radnji, snižavanju tolerancije na korupciju i snaženju integriteta društva u cjelini, na dobrobit građana i strateškog pravca naše države, pridruživanja Evropskoj uniji”, poručila je Perović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS