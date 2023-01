Otvaranje sjednica DIK-a iskorak, omogućiti provjeru potpisa

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Državnu izbornu komisiju (DIK) da pripremi sve potrebne zakonske, logističke i tehničke preduslove kako bi se kvalitetno uradila kontrola potpisa podrške za predsjedničke kandidate.

Zamjenica programskog direktora CDT-a Milena Gvozdenović navela je da su uoči predsjedničkih izbora 2018. godine potvrđene sumnje javnosti da predsjednički kandidati i/ili partije zloupotrebljavaju lične podatke građana i falsifikuju njihove potpise podrške.

Ona je kazala da je te zloupotrebe CDT-u i državnim organima prijavilo nekoliko hiljada građana nakon što su uočili zloupotrebu njihovih podataka i potpisa.

„Upravo zbog tih više nego očiglednih malverzacija i stalnih sumnji u autentičnost potpisa, neophodno je da DIK radi na modelu provjere regularnosti tog postupka“, navodi se u saopštenju.

Gvozdenović je rekla da je to vrlo važno pitanje za povjerenje građana i u izbore i u kompletan pravni poredak.

CDT, kako je navela, zato apeluje na sve učesnike izbora i na sve državne organe da se odgovorno odnesu prema pitanju podnošenja kandidatura za predsjedničke izbore.

„Posebno pozivamo tužilaštvo da bude pripravno i odradi svoj dio posla ukoliko se praksa zloupotrebe podataka i falsifikovanja potpisa nastavi“, kaže se u saopštenju.

Kako je rekla Gvozdenović, s obzirom na to da partije nijesu bile voljne da sprovedu izbornu reformu i suprotstave se toj pojavi, državni organi moraju da pruže krivičnopravnu zaštitu građanima, i ne smiju da dozvole da takve vrste zloupotreba prođu bez sankcija.

Iz CDT-a pozdravili su odluku DIK-a da otvori sjednice za medije i omogući njihov direktan prenos.

Prema riječima Gvozdenović, takav zaokret u radu DIK-a veoma je značajan za unapređenje transparentnosti izbornog procesa i poštovanje međunarodnih izbornih standarda.

Ona je navela da, takođe, ohrabruje što tim i drugim potezima DIK ispunjava memorandum o saradnji koji su potpisali prošle godine sa ciljem unapređenja otvorenosti Komisije.

“I da u uslovima ozbiljne krize institucija još imamo, makar i rijetke, primjere postojanja volje za razvoj institucija i demokratije“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS