Očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu imperativ

Podgorica, (MINA) – Očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu imperative je kojem Crna Gora i Slovenija ostaju i dalje snažno posvećene, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nakon susreta sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom.

Đukanović i Pahor su se susreli na večeri uoči današnjeg zajedničkog učešća na 2BS forumu u Budvi.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ naveo da je imao otvoren i iskren razgovor sa Pahorom o svim problemima i potencijalima regiona.

“U nepredvidivim bezbjednosnim okolnostima Evrope očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu je imperativ kojem Crna Gora i Slovenija ostaju i dalje snažno posvećene”, napisao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS