Nimanbegu: Manjinske partije počele pregovore sa Spajićem

Podgorica, (MINA) – Manjinske političke partije počele su pregovore o formiranju nove vlade sa liderom Pokreta Evropa sad (PES) Milojkom Spajićem, kazao je nosilac liste Albanske alijanse Genci Nimanbegu.

Nimanbegu je, u emisiji “Pressing” Gradske Televizije, rekao da se u dosadašnjem parlamentarnom radu predstavnika partija koje zastupaju nacionalne manjine u Crnoj Gori pokazalo da je država na evropskom i evroatlantskom putu.

“Manjinske partije počele su pregovore sa Spajićem”, rekao je Nimanbegu, prenosi portal Gradski.me.

On je dodao da je u planu inovacija memoranduma manjinskih partija o zajedničkim pregovorima za učešće u Vladi.

“Demokratska partija socijalista (DPS) nema dovoljan koalicioni kapacitet i za puno subjekata je nepoželjan partner”, rekao je Nimanbegu.

On je kazao da su za vrijeme vladavine DPS-a ostvareni krupni politički rezultati, kao što je pristup NATO-u, nezavisnost Crne Gore, kao i dovođenje evropskih integracija do najboljeg nivoa u regionu.

Nimanbegu je rekao da je inicijativa Otvoreni Balkan nerazjašnjeno pitanje, kao i da je epicentar destabilizujućih odnosa u regionu Beograd i politika koju zastupa predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

“U Beogradu kao da misle da su se sukobi devedesetih zamrzli i da će nekom drugom prilikom pokrenuti neke procese i odnose gdje će ići ka svom cilju, a to je stvaranje “srpskog sveta””, naveo je Nimanbegu.

Prema njegovim riječima, površno je gledište da bi Otvoreni Balkan riješio probleme u regionu.

Nimanbegu je ocijenio da je to samo davanje ustupaka projektima koji dugoročno ne bi ništa dobro donijeli regionu.



