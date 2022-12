Naložili OIK-u ponavljanje izbora na dva biračka mjesta u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) je naložila Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) Šavnik ponavljanje izbora na biračkim mjestima Sala Skupštine opštine Šavnik i Kafana Kruševice.

Kako je saopšteno nakon sjednice, DIK je razmotrio prigovore kandidata izborne liste DPS-SD „Prava stvar“ Srećka Kotlice.

“DIK je donio rješenje kojim je naložio OIK-u Šavnik ponavljanje izbora na biračkim mjestima broj jedan – sala Skupštine opštine Šavnik i 14 – kafana Kruševice”, rekli su iz DIK-a.

Oni su apelovali na sve nosioce visokih državnih funkcija da se uzdrže od izjava kojima se afirmiše nepoštovanje zakona, ali i odluka DIK-a zasnovanih na zakonu.

“Rad DIK-a podložan je javnoj kritici, ali to treba činiti uz poseban obzir i uz poštovanje integriteta i uloge DIK-a u sistemu, a posebno u situaciji kada Ustavni sud nema potrebnu većinu za odlučivanje po izbornim žalbama”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, DIK radi na osnovu Zakona o izboru odbornika i poslanika, kojim je propisano da se izbori mogu ponoviti na pojedinom biračkom mjestu, na osnovu podnesenog prigovora, kao i da nema mogućnosti donošenja odluke i poništavanja izbora u cjelini.

